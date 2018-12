Kramp-Karrenbauer dämpft Merz' Ambitionen

Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sieht keine großen Chancen, dass Friedrich Merz doch noch einen Ministerposten bekommt. In einem Zeitungsinterview sagte sie, das Kabinett sei vollzählig. Es gebe also keinen Handlungsbedarf für Kanzlerin Angela Merkel. EU-Kommissar Günther Oettinger erklärte, dass für Merz nicht sofort die Regierung umgebildet werde, sei völlig klar - er solle aber ein Aktivposten in der CDU bleiben. Spätestens 2021 werde es zu Veränderungen in der Bundesregierung kommen, vielleicht auch schon früher.