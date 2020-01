per Mail teilen

Die Bundesregierung will den Kampf gegen die Terrormiliz IS im Irak fortsetzen - trotz der zugespitzten Lage. Der Irak dürfe nicht im Chaos versinken, hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Samstagabend gesagt. Im Moment sind rund 120 Bundeswehrsoldaten im Irak stationiert. Sie trainieren dort irakische Sicherheitskräfte. Wegen der angespannten Situation ist die Ausbildung aber erst einmal ausgesetzt. Grüne und Linke hatten den Abzug der Bundeswehrsoldaten gefordert.