Ein ehemaliger Flugbegleiter von Korean Air bekommt 16.000 Euro Schmerzensgeld. Das hat ein Gericht in Seoul entschieden. Die Tochter des Firmenchefs hatte den Mann gedemütigt. Der Flugbegleiter hatte ihr in der ersten Klasse Nüsschen in einer Tüte gereicht. Sie hätten aber in einer Glasschale sein müssen.