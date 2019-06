Zehntausende Stellen in der Pflege sind unbesetzt, die Not ist groß. Drei Bundesminister haben einen Plan, wie sie Löhne und Arbeitsbedingungen verbessern wollen. Der erste Schritt sind gleiche Löhne.

Bis zur Sommerpause will die Bundesregierung dafür sorgen, dass Pflegekräfte deutschlandweit gleich bezahlt werden. Das ist ein Teil der "Konzertierten Aktion Pflege", die Familienministerin Franziska Giffey, Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) sowie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgestellt haben.

Dauer 01:04 min "Viele Ankündigungen, wenig Konkretes" Die Bundesregierung will noch bis zur Sommerpause dafür sorgen, dass Pflegekräfte deutschlandweit gleich bezahlt werden. Das ist ein Teil der „Konzertierten Aktion Pflege“.

Die gesetzliche Grundlage für gleiche Pflegelöhne in Ost und West soll bis Ende des Monats fertig sein. Das heißt aber nicht, dass ab da auch alle gleich viel verdienen. Denn der Bundestag muss dem Vorschlag noch zustimmen. Außerdem ist noch nicht klar, wie genau die gleichen Löhne erreicht werden sollen.

Möglich wäre ein Tarifvertrag. Die Regierung könnte aber auch die Mindestlohnkommission auffordern, die Löhne anzupassen. Arbeitsminister Heil hätte gerne den Tarifvertrag. Die privaten Pflegeanbieter lehnen den aber ab. Der Chef des Interessenverbands bpa, Rainer Brüderle, droht sogar mit einer Klage, falls die Bundesregierung auf einen flächendeckenden Tarifvertrag hinarbeiten sollte.

Tarifvertrag für größere Wertschätzung der Arbeit

Aus Sicht der Pflegekräfte wäre ein Tarifvertrag ein großer Erfolg, sagt der Auszubildende in Gesundheits- und Krankenpflege, Alexander Jorde, im SWR. Für die Arbeitnehmer bedeute das nämlich nicht nur ein höheres Gehalt, sondern auch mehr Wertschätzung. Und damit würde der Anreiz steigen, überhaupt in den Beruf zu gehen oder darin zu bleiben. Jorde wurde in der Fernsehsendung "ARD-Wahlarena" bekannt, als er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die unhaltbare Situation der Pflege in Deutschland ansprach.

Das ganze Interview mit Alexander Jorde hören Sie hier:

Dauer 03:18 min "Viele Pfleger können sich keine Stadt-Wohnung mehr leisten." Ein flächendeckender Tarifvertrag wäre aus Sicht der Pflegekräfte ein großer Erfolg, sagt der Auszubildende in Gesundheits- und Krankenpflege Alexander Jorde im SWR. Für die Arbeitnehmer bedeute das nämlich nicht nur ein höheres Gehalt, sondern auch mehr Wertschätzung. Und damit würde der Anreiz steigen, überhaupt in den Beruf zu gehen oder zu bleiben.

Mindestlohn anpassen

Einen Mindestlohn gibt es in der Pflege bereits. Er ist im Westen aber höher als im Osten. Der soll nach den Plänen der Bundesminister angepasst werden. Ein weiterer Schritt ist, ehemalige Pflegerinnen und Pfleger wieder in ihren Beruf zurückzuholen. Diese könnten finanziell gefördert werden. Zudem sollen mehr Pfleger aus dem Ausland angeworben werden.

40.000 Stellen unbesetzt

In der Arbeitsgemeinschaft "Konzertierte Aktion Pflege" waren Arbeitgeber, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände sowie Kirchen, Krankenkassen und Betroffenenverbände. In der Alten- und Krankenpflege sind rund 1,6 Millionen Menschen beschäftigt - aber fast 40.000 Stellen sind unbesetzt.