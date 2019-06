Konstanz will Seenachtsfest abschaffen

Die Stadt Konstanz will das Seenachtsfest in seiner bisherigen Form abschaffen. Das berichtet der "Südkurier" und beruft sich auf Gespräche zwischen der Stadt und dem privaten Veranstalter über den vorzeitigen Ausstieg. Grund ist demnach der Gemeinderatsbeschluss zum Klimanotstand vor vier Wochen, mit dem Konstanz alle Entscheidungen unter einen Klimavorbehalt gestellt hat. Ein sommerliches Riesenfest, bei dem ein 80.000 Euro teures Feuerwerk verballert werde, passe nicht mehr in die politische Landschaft. Im August 2019 könnte damit das Seenachtsfest zum letzten Mal in seiner bekannten Form stattfinden.