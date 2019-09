Kongress berät über Frauen in der Kommunalpolitik

Beim 1. Deutschen Frauenkongress für Kommunalpolitik haben Politiker in Mainz diskutiert, wie mehr Frauen in Stadt- und Gemeinderäte gelangen können. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) sagte, es seien dort noch zu wenig Frauen. Laut dem Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, seien im Schnitt nur 27 Prozent der Mandatsträger in Kommunen Frauen. Bei der Tagung sagte er, das werde nicht besser, sondern schlechter. Vorschläge, wie der Frauenanteil steigen könnte, waren auf dem Kongress zum Beispiel eine Kinderbetreuung während Sitzungen und Tagungen nicht nur am Abend.