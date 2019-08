per Mail teilen

In der Demokratischen Republik Kongo steigt die Zahl der Ebola-Toten. Seit dem Ausbruch der Epidemie vor einem Jahr seien mehr als 2.000 Menschen gestorben, sagt ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation WHO. Etwa 1.000 weitere hätten sich infiziert. Der Einsatz der WHO im Kongo wird durch Kämpfe zwischen Milizen und Banden dort erschwert.