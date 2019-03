Konferenz mit Empfehlungen zu Kulturgütern aus Kolonialzeit

Zum Umgang mit Kulturgütern aus der deutschen Kolonialzeit gibt es jetzt Empfehlungen der neugeschaffenen Kulturministerkonferenz. Die Rückgabe solcher Güter solle nicht nur möglich sein, sondern aktiv angestrebt werden. Das sagte der Vorsitzende der Konferenz, Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda. Um zu klären, was in deutschen Museen woher stammt, sollen Abgesandte der Herkunftsländer nach Deutschland eingeladen werden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte, es gehe nicht nur um Rückgaben, sondern auch um einen Dialog im Geist der Partnerschaft und Würde mit den betroffenen Ländern und Gesellschaften. Die Kulturministerkonferenz soll künftig zwei Mal im Jahr tagen. In ihr sind alle Bundesländer mit ihrem jeweiligen Ministerium oder Senat vertreten und auch die Kulturstaatsministerin des Bundes wird regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen.