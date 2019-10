per Mail teilen

"Die Würde des Menschen ist #unantastbar" - unter diesem Motto diskutieren Vertreter aus Politik, Justiz und der Zivilgesellschaft in Berlin heute die Frage: Was tun gegen rechte Gewalt?

Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Anschläge gegen Asylbewerberheime, Todesdrohungen im Internet. In der Einladung von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) heißt es: "Fast täglich werden Menschen in Deutschland von rechten Gewalttätern bedroht und attackiert, aufgrund ihres Aussehens, ihres Glaubens oder ihres Engagements für eine menschliche Gesellschaft."

Geht der rechte Terror weiter? Dauer 18:45 min Geht der rechte Terror weiter? Ein Jahr nach dem Urteil im NSU Prozess Max Waibel berichtet Audio herunterladen (16,6 MB | MP3) Vor mehr als einem Jahr ging der NSU-Prozess mit einem Lebenslänglich-Urteil gegen Beate Zschäpe zu Ende.

Wie den Hass im Netz bekämpfen?

Die Konferenz soll Antworten bringen auf Fragen wie: Was kann man dem Hass im Netz entgegenhalten? Wie können rassistische und antisemitische Taten entschiedener verfolgt werden? Wie kann Rechtsterrorismus besser bekämpft werden?

Diskutieren werden unter anderem der Generalbundesanwalt Peter Frank, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Seda Basay-Yildiz. Die Frankfurter Anwältin hatte im NSU-Prozess die Familie eines Mordopfers vertreten und muss seit langem mit Todesdrohungen leben.

Gewalt von Rechts nimmt zu

Dass die Gewalt von Rechts ein zunehmendes Problem ist, belegen die Zahlen des Verfassungschutzberichts. "Im Moment ist der Rechtsextremismus für mich brandgefährlich", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Vorstellung des Berichts für das Jahr 2018 Ende Juni.

Mehr als 24.000 Menschen wurden als rechtsextrem eingestuft. Davon sei mehr als jeder Zweite "gewaltorientiert". Und die Szene rüstet auf, bei Festnahmen werden immer mehr Waffen sichergestellt. Vor allem Asylsuchende und Muslime, aber auch Politiker, werden als Feinde betrachtet.