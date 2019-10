per Mail teilen

Der Komponist und Dirigent Hans Zender ist tot. Er starb in der vergangenen Nacht mit 82 Jahren. Zender stammt aus Wiesbaden. Er war ständiger Dirigent beim SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, das ihn 2011 zum Ehrenmitglied machte. Außerdem war er Opernchef in Bonn, Kiel und Hamburg, Chefdirigent des Sinfonieorchesters des Saarländischen Rundfunks und des Niederländischen Radiokammerorchesters sowie Kompositionsprofessor in Frankfurt.