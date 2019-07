Die Gewerkschaft IG Metall befürchtet einen Personalabbau von bis zu 600 Stellen bei der Marquardt-Gruppe in Rietheim-Weilheim (Kreis Tuttlingen). Wegen drastischer Kosteneinsparungen sollen unter anderem Produktlinien verlagert und Angestellten-Tätigkeiten in sogenannte Shared-Service-Center im Ausland zusammengelegt werden, so der Betriebsratsvorsitzende Piovano. Natürlich wisse man um die enormen Herausforderungen, vor denen das Unternehmen stehe, aber diese müssten ohne Kündigungen gestemmt werden, so Piovano. Marqardt ist ein weltweit agierender Zulieferer der Automobilindustrie. mehr...