Die SPD-Mitglieder haben sich entschieden und zwar für die bundesweit wenig bekannten Saskia Eskens und Norbert Walter-Borjans. Ein neuer Streit um den Fortbestand der Großen Koalition scheint da vorprogrammiert.

Eskabolation, dieses Wort wird man sich merken. Das markiert - ja, was eigentlich? Den Neuanfang oder das endgültige Ende der SPD als Volkspartei? Auf jeden Fall ist da heimlich still und leise eine Revolution herangerollt.

Die Wahl von Saskia Esken, einer bislang sehr wenig bekannten SPD-Hinterbänklerin aus Baden-Württemberg und von Norbert-Walter Borjans, einem ehemaligen Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, hat die SPD jedenfalls in ihren Grundfesten erschüttert.

Nach der Wahl des neuen SPD-Führungsduos Esken und Walter-Borjans gibt es wieder Diskussionen über das Fortbestehen der Großen Koalition. Beide machen die Zukunft der Regierungskoalition von Nachverhandlungen des Koalitionsvertrags abhängig.

Hoffen auf frischen Wind

Eskabolation, das Wort beinhaltet auch so etwas wie Eskalation, was die Jusos, denen diese Neuschöpfung zugeschrieben wird, so zweifellos beabsichtigt haben. Jusos neigen zu radikalen Ideen. Nur ist das Ganze auch zu Ende gedacht?

Im Juso-Sinne bestimmt. Sie haben Esken/Nowabo gehypt und ganz sicher zum Sieg verholfen. Sie versprechen sich frischen Wind, Aufbruch und eine SPD, die endlich mehr sie selbst, also links und frei ist und mehr auf Gedeih und Verderb einer großen Koalition ausgeliefert, die die Umfragewerte der Partei seit Jahr und Tag nur weiter Richtung zehn Prozent abfräst.

Die SPD hat sich selbst verloren

Da kann Olaf Scholz und da kann die SPD-Fraktion im Bundestag noch so sehr mit Erfolgen argumentieren, die es unzweifelhaft gab: Mindestlohn, Kita-Gesetze und zuletzt die Grundrente. Die Zahlen in den Umfragen sprechen eben eine andere deutliche Sprache.

Die SPD ist in den vergangenen Jahren einfach nicht mehr erkennbar gewesen. Sie hat sich selbst verloren. Wozu SPD wählen, fragten sich ehemals eingefleischte Genossinnen und Genossen? Und weil sie keine Antwort fanden, steht die SPD jetzt da, wo sie steht.

Die SPD rückt nach links

Eskabolation bedeutet auch, dass die SPD künftig nach links rückt, linke Mehrheiten binden will, offener für rot-rot-grün wird. So stellt sich das jedenfalls der Erfinder Kevin Kühnert vor. Und wenn Eskabolation dazu führt, dass die SPD wieder von vielen Menschen in Deutschland als die Partei erkannt wird, die gebraucht wird für eine gerechtere Gesellschaft, dann haben die Mitglieder alles richtig gemacht.

Saskia Esken und Norbert-Walter Borjans sind GroKo-unverdächtig, sie kommen von außen, sie haben keine Hartz-IV und keine Agenda-Vergangenheit. Sie haben wenig Regierungserfahrungen und kommen nicht aus der Berliner Politblase.

Vielleicht schaffen diese "No-Names" tatsächlich, der SPD ihre Seele wieder einzuhauchen, die lebenswichtigen Worte der Partei: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität aus der Phrasenecke zu holen.