Martin Rupps glaubt nicht, dass sich Rechtsradikale von der "Holocaust"-Reihe bekehren lassen. Sie kann aber zu wichtigen Debatten, etwa in der Familie oder im Schulunterricht, führen.

Ab heute Abend senden NDR und WDR die Wiederholung von "Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss", einem Hollywood-Vierteiler über die Ermordung der europäischen Juden. Am Mittwoch wiederholt auch das SWR Fernsehen die Serie.

Filmszene aus dem Hollywood-Vierteiler "Holocaust. Die Geschichte der Familie Weiss" WDR-Fernsehen

Wer Fünfzig ist oder älter, kann auf eine doppelte Zeitreise gehen. Er oder sie wird sich wahrscheinlich an die Erstausstrahlung vor 40 Jahren erinnern, die vielen Deutschen erstmals das Thema in seinem ganzen Horror bewusst machte. Befürworter und Gegner einer Ausstrahlung der Serie in Westdeutschland standen sich unversöhnlich gegenüber. Ein später gefasster Neonazi verübte einen Sprengstoffanschlag auf einen Fernsehmast in Koblenz, um die Ausstrahlung zu stören. Zur Zeitreise wird der Film aber auch selbst, führt er doch zurück in das schlimmste Kapitel unserer Geschichte.

1979 zwang "Holocaust" zur Beschäftigung der Westdeutschen mit ihrer Vergangenheit. Heute ist diese Auseinandersetzung weit gediehen – und damit der wichtigste Grund für eine Wiederholung entfallen. Andererseits sitzt im Bundestag eine Partei, deren Vorsitzender Hitler-Deutschland einen "Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" nannte. Dass sich Rechtsradikale und AfD-Wähler mit weit rechten Ansichten den Film ansehen und von ihm bekehren lassen, bezweifle ich. Aber wenn zum Beispiel Familien vor dem Bildschirm sitzen und hinterher diskutieren, schafft das noch einmal ein Bewusstsein im Kleinen.