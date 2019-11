per Mail teilen

Nach der Verschiebung des Beschlusses zur Grundrente ringt die große Koalition weiter um eine Einigung. Bitte einigt Euch schnell, fordert SWR-Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmit:

Dauer 0:48 min "Das vermeidet Altersarmut" "Das vermeidet Altersarmut"

Bedürftigkeitsprüfung oder nicht?

Der Streit über die Grundrente wird zunehmend zur Grundsatzfrage für die Zukunft der großen Koalition. Die SPD machte am Montag klar, dass ein Scheitern der Grundrente ein großes Fragezeichen hinter den Bestand des Regierungsbündnisses insgesamt setzen würde.

Mehrere führende Koalitionspolitiker mahnten zu einer Einigung. Zahlreiche Abgeordnete aus der CDU/CSU-Fraktion stemmen sich aber gegen eine Lösung ohne umfassende Prüfung des Bedarfs der Begünstigten. Die SPD will einen Rentenzuschlag für möglichst viele Empfänger niedriger Renten erreichen.

"Wenn wir bei der Grundrente nicht zu einer Einigung kommen, wird es schwierig in der Koalition", kündigte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag im ZDF am.