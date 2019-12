Die Große Koalition regiert in kleinen Kompromissen. Ihr fehlt der gemeinsame Nenner, um das Land voranzubringen. 2020 sollte sich das grundlegend ändern - am besten mit einer neuen Regierung, findet Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.

"Denk ich an Deutschland in der Nacht..." - ja, was dann? Wäre Heinrich Heine noch in der Lage, an Deutschland zu denken, er bekäme vermutlich kaum ein Auge zu. Keine Nacht. Denn Deutschland befindet sich im Ausnahmezustand - im Jahr 2019. Es wird noch immer von einer Groko regiert, einer Koalition der vermeintlich Großen, die doch nur in Ausnahmefällen übernehmen soll.

Kommentar: Ein verlorenes Jahr für das Land Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel kommentiert die Große Koalition im Jahr 2019.

Der Ausnahmezustand ist mittlerweile Dauerzustand. Dabei passen Union und SPD einfach nicht zusammen. Das zeigt der Zustand dieses Landes. Ohja, es ist kein guter, obwohl die Staatskasse prall gefüllt ist, die Arbeitslosigkeit gering und sich die Rezession im letzten Moment weggeduckt hat. Trotzdem: Fachkräftemangel, Pflegenotstand, Klimakrise.

Die Große Koalition ist ausgelaugt

Und was macht Groko? Streichelt die schwarze Null und dreht ein kleines bisschen mal hier und da an der ein oder anderen Stellschraube. So wird der Soli ein bisschen abgeschafft, die Mietpreisbremse ein bisschen angezogen und Elektroautos ein bisschen gefördert. Groko ist Kleinko im Jahr 2019. Sie ist ausgelaugt, kann nicht mehr. Schülerinnen und Schüler mussten ihr beim Klima auf die Sprünge helfen und die Grünen ihr im Bundesrat nochmal Beine machen. Die Groko selbst stellt sich aber - Überraschung - ein gutes Zeugnis aus.

Die Jungen kommen zu kurz in der Groko

Zugegeben, es ist nicht alles schlecht. Sie hat durchaus was geschafft. In der Familienpolitik etwa und in den Bereichen Arbeit und Soziales. Auch die Grundrente, ja. Aber der große Wurf, eine Vision Zukunftspolitik mit fokussiertem Blick auf die junge Generation? Fehlanzeige. Die Jungen kommen zu kurz. Groko merkelt weiter im Verwaltungsmodus. Warum? Weil sie nicht weiß, was nach ihr kommt.

CDU und SPD suchen noch nach Spitzenpersonal mit Kanzlerbefähigung. Die Sozialdemokraten wollen zunächst von einer Hinterbänklerin und einem Polit-Rentner wiederbelebt werden. Und die CDU? Hat AKK und Rückwärts-Merz - oder wird mit Söder alles schöner? Wohl kaum.

Die Groko sollte besser aufhören

2019 war das Selbstbeschäftigungsjahr von CDU und SPD. Ein verlorenes Jahr für das Land. Das Abarbeiten des Koalitionsvertrages reicht einfach nicht, um das Land für die nächste Dekade fit zu machen. Und vor den Groko-Toren? Funklöcher an jeder Milchkanne, Schlaglöcher, Vertrauenskrater. Der Wohnungsmarkt in den Großstädten außer Rand und Band. Aber Groko wohnt ja schon, nur lebt sie nicht mehr. Und deshalb kann sie diesem Land nur noch einen letzten Dienst erweisen und aufhören. Ausnahmezustand beenden, Augen zu und durch.