per Mail teilen

Bei Plastiktüten klappt es schon ganz gut, seit es an den eigenen Geldbeutel geht. Auch bei einer CO2-Steuer für den Klimaschutz sollte es keine Denkverbote geben, meint unser Umweltredakteur.

In der CDU wird weiter über eine mögliche Steuer für das klimaschädliche CO2 debattiert. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte kritisiert, eine solche Steuer würde Benzin, Diesel, Heizöl und Gas teurer machen und lehnt diese ab. Dafür bekommt sie jetzt Gegenwind - auch aus den eigenen Reihen.

Die aktuelle CO2-Debatte in der CDU Dauer 01:26 min Kramp-Karrenbauer bekommt Gegenwind aus der CDU Kramp-Karrenbauer bekommt Gegenwind aus der CDU

Zur Haltung der CDU-Chefin in Sachen Klimaschutz ein Standpunkt von SWR-Umweltredakteur Werner Eckert:

"Das ist alles Wortklauberei"

Steuer, Abgabe, Zertifikate-Handel, Mix an Maßnahmen - worum geht es denn wirklich? Deutschland liefert beim Klimaschutz seit Jahren nichts mehr. Nada. Keinerlei Fortschritt, keine Idee, keine Maßnahme.

Und da redet eine völlig verkrampfte CDU-Chefin wieder davon, was man nicht (!) machen darf. Denkverbote führen gerade gar nicht weiter, da hat Armin Laschet, einer ihrer Stellvertreter, recht.

Ein funktionierender Emissionshandel wäre eine Lösung

Ja, ein funktionierender Emissionshandel, der alles umfasst, also auch den Verkehr, Landwirtschaft und Gebäudeheizungen, das wäre eine mögliche Lösung.

Das geht aber nur auf EU-Ebene und das bedeutet: Da passiert dann erst mal jahrelang gar nichts. Außerdem: Das klappt auch nur unter Idealbedingungen gut. Das haben wir schon beim bestehenden Handel für Industrie und Kraftwerke gemerkt.

Den Steuer-Mix hätte die GroKo schon lange voranbringen müssen

Und vor allem: Am Ende würden Benzin und Diesel teurer, das Erdgas für die Heizung auch. Wer das verschweigt und so tut, als sei das nur bei einer Steuer der Fall, der lügt oder betreibt gerade Wahlkampf. Wir brauchen einen Maßnahmen-Mix, sagt die CDU-Chefin. Aber ja doch. Aber nicht statt einer Steuer, sondern mit einer Steuer.

Diesen Mix hätte die große Koalition schon seit Jahren voranbringen müssen: Steuerliche Abschreibung für die Gebäudesanierung, runter mit der Stromsteuer und weg mit den Steuervorteilen für Diesel. Das wäre ja mal ein Anfang gewesen.

Rahmenbedingungen, damit die Gülle in der Landwirtschaft nicht zum Schaden der Böden und des Klimas verklappt wird, sondern als wertvoller Dünger wirkt.

Wir brauchen Vorschläge und den Willen, sie umzusetzen

Alles das ist gescheitert, weil der eine oder andere Minister oder Parteigrande wieder mal gefunden hat, dass man das nicht machen darf. Wir brauchen jetzt a) Vorschläge, b) eine offene Diskussion darüber und c) den klaren Willen voranzukommen. So oder so - aber das sicher.