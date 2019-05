Selbst die Nachwuchspolitiker der CDU zeigen sich nicht in der Lage, auf das Anti-CDU-Video eines jungen YouTubers zu reagieren. Sie wirken altbacken, gefallsüchtig und streberhaft, meint Martin Rupps.

Wenn in meiner Kindheit der Nikolaus kam, brachte er eine Rute mit und die Frage, ob ich im vergangenen Jahr "artig" war. Das Wort ist aus der Mode gekommen. Artig verhalten sich ganz sicher die Nachwuchspolitiker, die das Ohr der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer haben.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak mit seiner Förderin, die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance

Generalsekretär Paul Ziemiak zum Beispiel oder der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor. Ziemiak sah bei seiner Reaktion auf das Anti-CDU-Video des YouTubers Rezo ziemlich alt aus. Amthor sollte auf Geheiß der Vorsitzenden eine Replik halten, durfte dann aber nicht. Schade eigentlich, das hätte ebenso amüsant wie peinlich werden können.

Ziemiak ist fast 34, Amthor noch keine 27 Jahre alt, aber gemessen an Weltbild und Auftreten dreht man die Zahlen besser um: 43 und 72. Die nach Lebensjahren jungen Herren mögen intelligent und mit Überzeugung bei der Sache sein, doch ihnen fehlt etwas Entscheidendes: Haltung. Wieder so ein Wort, das nicht mehr in Mode ist. Sie plappern nach, was Ältere denken und sagen, um ihnen zu gefallen. In der Schule hatten wir ein Wort dafür: Streber.

Ich finde es richtig, dass die CDU wieder weiter nach rechts wandert. Dort liegen ihre politischen Wurzeln, dort gehört sie hin. Doch der Konservativismus von Annegret Kramp-Karrenbauer, der sich auch im Profil ihrer Entourage zeigt, ist nicht rechts, sondern altbacken. Aus der Zeit gefallen. Konrad Adenauer oder Helmut Kohl hätten an ihr und ihren artigen Zöglingen ihre Freude gehabt. Politisch aber ist mit diesem Weltbild kein Staat mehr zu machen.