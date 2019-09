Das Bundesumweltministerium hat ein Verbot für Plastiktüten auf den Weg gebracht. Doch bringt das wirklich was, um das Plastik-Problem zu lösen? Ein Kommentar.

Na prima, jetzt freuen sich alle, dass die böse Plastiktüte endlich verboten wird. Und bestellen weiter dreifach Eingepacktes bei Amazon und kaufen Obstsaft in Plastikflaschen, Shampoo, Putzmittel und all den Müll.

Schauen Sie in Ihren gelben Sack: Der Kunststoffabfall hat in den vergangenen zehn Jahren um 20 Prozent zugenommen.

Plastiktüten-Verbot tut nicht weh

Es ist ja nicht falsch, jetzt die Tüten zu verbieten - aber es hat mehr symbolischen Wert. Das ist in vielen afrikanischen Staaten anders. Da hat das eine große Bedeutung, weil die Tüten die Natur vermüllen und wie Blätter in den Büschen hängen. Und weil dort sonst viel weniger anderes Plastik verbraucht wird.

Bei uns hilft das wenig – es vermittelt nur das trügerische Gefühl wir hätten da jetzt einen Coup gelandet. Und es tut nicht mal weh!

Dauer 1:37 min Werner Eckert: "Das ist doch Pillepalle!" Das Bundesumweltministerium hat ein Verbot für Plastiktüten auf den Weg gebracht. Doch bringt das wirklich was um das Plastik-Problem zu lösen? Ein Kommentar von SWR-Umweltexperte Werner Eckert.

Im Ernst: Das ist doch Pillepalle. Niemand braucht da über seinen Lebensstil nachdenken. Zweimal vergisst man einen eigenen Beutel zum Einkaufen mitzubringen, dann ist das Gewohnheit und in einem Jahr denkt keiner mehr drüber nach.

Autofahren heißt das Problem

Die Hauptquelle für Mikroplastik in den Meeren und Flüssen ist… Reifenabrieb! Autofahren heißt das Problem. Und die gröberen Plastikteile: Das sind eben die Massen an Blister und Tuben, Flaschen und Folien, die wir gedankenlos in den Sack werfen, und die dann als "Wertstoffe" in Schwellenländer exportiert werden und dort in der Umwelt landen.

Wenn die Tüte jetzt die Lösung für unser Plastikproblem sein soll - abgehakt - dann ist das halt zu wenig. Das Verbot hat nur einen Sinn, wenn es ein Auftakt ist für einen ganz neuen Umgang mit Verpackung.