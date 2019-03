Der Streit über die geplante EU-Urheberrechtsreform ist nur der Anfang eines größeren Konflikts – dem Kampf ums Internet, meint Martin Rupps.

Das Online-Lexikon Wikipedia ist heute abgeschaltet. Seine Macher protestieren damit gegen eine Reform des Urheberrechts, die am Dienstag im Europäischen Parlament zur Abstimmung steht. Vordergründig geht es um geistiges Eigentum, für das Plattformen wie YouTube künftig zahlen sollen – vergleichbar mit Verlagen und Rundfunkhäusern, die schon immer für Fotos, Töne und Filmausschnitte Geld hinlegen.

Das Europäische Parlament stimmt am Dienstag über den umstrittenen Gesetzentwurf ab. dpa Bildfunk Picture Alliance

Zugleich geht es ums Prinzip. Soll es bei der Freiheit (Kritiker würden sagen: weitgehenden Regellosigkeit) des Internets bleiben, oder braucht es Regeln (Onliner würden sagen: Fesseln)? Last but not least spielt sich hier auch ein Generationenkonflikt ab. Eine junge Generation von Onlineaffinen will sich von längst ergrauten Politikern, für die das Internet "Neuland" ist, nichts sagen lassen.

Die Abstimmung am Dienstag wird höchstens eine Zwischenetappe sein. Die sich überlagernden Konflikte um die Digitalisierung werden uns noch lange in Atem halten. Das Internet kam für viele wie aus dem Nichts, vergleichbar der Dampfmaschine im 18. und dem Computer im 20. Jahrhundert. Die Schornsteine der ersten Fabrikanten waren selbstverständlich ohne Emissionsfilter. Auch die erste Generation der Computer-Bildschirme strahlte munter drauflos. Normen, Grenzwerte und Richtlinien kamen erst später.

Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, was am Dienstag entschieden wird. Wichtiger finde ich, dass die Bändigung des digitalen Riesen Internet begonnen hat.