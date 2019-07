per Mail teilen

Die SPD könnte es positiv sehen, meint Julia Barth. Tut sie aber nicht - sie ist ins Verlieren verliebt. Ein Kommentar.

Man könnte es ja auch einfach einmal positiv sehen: Bis zuletzt hat die Kanzlerin im Namen der Deutschen Bundesregierung für das Spitzenkandidatenprinzip gekämpft. Sich erst für Manfred Weber stark gemacht, dann sogar für den Sozialdemokraten Frans Timmermanns.

"Kein SPD-Kanzler hätte sie verhindern können"

Erst, als auch diese Personalie im Europäischen Rat gescheitert ist, hat Merkel sich Ursula von der Leyen aufs Auge drücken lassen und als einzige Regierungschefin nicht für sie gestimmt – pflichtbewusst und koalitionskonform.

Kein SPD-Kanzler hätte in dieser Situation einen der Spitzenkandidaten gegen die heftigen Widerstände aus Frankreich und Osteuropa durchboxen können. Kein SPD-Europaparlamentarier wird mit einem Nein für Ursula von der Leyen dafür sorgen, dass Weber, Timmermanns oder Vestager doch noch ihre Chance kriegen.

Mal verliert man und mal gewinnen die anderen

Statt das aber anzuerkennen, laufen die Sozialdemokraten mal wieder zu destruktiver Höchstform auf und befeuern damit eine ziemlich groteske Außenwirkung, die Deutschland gerade bei den europäischen Nachbarn abgibt. Allen voran die Schulzes und Gabriels, die zurecht persönlich frustriert sein mögen, ihrer Partei aber weiß Gott keinen Dienst erweisen, wenn sie, ob dieser Nominierung, den Untergang der Geld beschwören.

Mal verliert man und mal gewinnen die anderen, hat Ex-Fußballcoach Otte Rehagel mal gesagt und ja, so könnte man das sehen, was in Europa diese Woche aus sozialdemokratischer Sicht passiert ist. Aber gut gespielt ist halb gewonnen.

Im Fall der Personalie von der Leyen sogar mehr als das. Der EU-Kommission könnte zum ersten Mal eine Frau vorstehen, noch dazu eine Deutsche. Das kann man als Bundesregierung durchaus positiv verkaufen, wenn man aber so nachhaltig ins Verlieren verliebt ist wie die SPD – dann eben nicht.