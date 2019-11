per Mail teilen

Intensiv hat der Bundestag debattiert, nun ist es da, das Klimaschutzgesetz. Doch kaum entschieden, hagelt es Kritik von der Opposition. Eine Kritik, der sich Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert anschließt.

Das Klimaschutzgesetz, das die Bundesregierung beschlossen hat, bekommt Kritik von der Opposition. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nannte das Klimapaket unzureichend und an vielen Stellen sogar kontraproduktiv. Die Große Koalition sei an der "Menschheitsaufgabe Klimaschutz" gescheitert. Auch SWR-Berlin-Korrespondent Christopher Jähnert fordert in seinem Video-Kommentar eine größere Anstrengung für den Klimaschutz. Seine Meinung: Klimaschutz richtig zu machen tut weh.