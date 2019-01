per Mail teilen

Viele Politiker reagieren hysterisch auf den Diebstahl ihrer Daten durch einen Hacker, findet Martin Rupps. Sie und wir alle sollten uns vielmehr auf den nächsten Angriff einstellen.

Der mutmaßliche Hacker, der persönliche Informationen von Politikern und Prominenten im Internet veröffentlicht haben soll, ist 20 Jahre jung. Ein anderer Mann, der mit dem Hacker in Kontakt gestanden haben soll, ein Jahr jünger. Es ist offensichtlich kein Informatik-Studium oder jahrzehntelange Berufserfahrung nötig, um an die Kreditkartendaten eines Bundesministers zu kommen.

Das wissen wir eigentlich seit dem amerikanischen Spielfilm „War Games“ aus dem Jahr 1983. Im Film löst ein Teenager aus Versehen fast einen Atomkrieg aus. Doch erst mit dem aktuellen Skandal scheinen sich Politik und Öffentlichkeit diese Gefahr bewusst zu machen: praktisch von jedem können die persönlichsten Daten geklaut und missbraucht werden.

Viele Politiker reagieren hysterisch auf den Hacker-Angriff. Robert Habeck (Die Grünen) erwägt sogar einen Ausstieg aus Facebook und Twitter. Wenn der Schreck verflogen ist, dürfen die Mächtigen gern das Erlebte reflektieren. Unverhofft finden sie sich in einem Katz- und Maus-Spiel wieder, in dem sie ausnahmsweise die Mäuse, sprich die Getriebenen sind. Und bleiben. Und nicht nur sie.

Es wird weitere, manchmal erfolgreiche Hacker-Angriffe geben. Auf Firmen, Politiker, Privatleute. Die Politik muss per Gesetz Daten schützen, so gut es geht. Eine völlige Datensicherheit wird es allerdings nicht geben. Immerhin haben wir es überwiegend noch selbst in der Hand, welche Daten wir von uns preisgeben wollen.