Sie ist und Brüssel geboren und brenne für Europa heißt es. Klingt gut, aber warum hat sie sich dann nicht um den Job beworben, fragt Brüssel-Korrespondent Ralph Sina.

Jeder kann etwas für die Europäische Union tun: Dieser schöne und einprägsame Satz stammt von Ursula von der Leyen. Von der Leyen hätte selber etwas für die Europäische Union tun können. Für deren Glaubwürdigkeit. Vor allem für ihre eigene.

Die Verteidigungsministerin hätte sich genau wie Manfred Weber im vergangenen Jahr um eine Spitzenkandidatur bei der Europäischen Volkspartei bewerben können. Dann stünde ihr plötzliches EU-Engagement heute deutlich glaubwürdiger da.

Die Wähler hatten geglaubt, sie dürften mitentscheiden

Und das Spitzenkandidaten-Prinzip wäre nicht für alle Zeiten erledigt. So aber ist ihr Wechsel nach Brüssel nichts anderes als das Ergebnis eines raffinierten Politgeschachers.

Dass der gutgläubige Manfred Weber erst gestern morgen von dem Macron-Merkel-Deal in Sachen von der Leyen erfuhr, sagt viel über die Achtung, welche die Bundeskanzlerin Weber entgegenbringt und dem Spitzenkandidatenprinzip und vor allen den Wählern gegenüber, die dieses Spitzenkandidatenprinzip ernst genommen haben und glaubten, eine wichtige, europäische Personalie mitbestimmen zu können.

Den Ministerposten wollte sie nicht gefährden

Ursula von der Leyen ist nicht als Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei angetreten. Sie hat von vornherein auf die Chance verzichtet, sich den Wählern bei der Europawahl zu präsentieren. Ihren Job als Verteidigungsministerin, den wollte sie nicht gefährden. So viel Engagement für die Europäische Union sollte es dann doch nicht sein.

An Engagement und Mut fehlte es aber auch dem Europäischen Parlament. Es hätte genügend Zeit gehabt, sich fraktionsübergreifend auf einen Spitzenkandidaten, der für die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs akzeptabel war. Zum Beispiel auf die Liberale Margrethe Vestager, die in ihren Auseinandersetzungen mit Apple, Google, Ikea und Co für mehr Steuergerechtigkeit in der EU kämpft und damit für ein soziales Kernthema der Europäer.

Zweifellos eine beachtliche Frau

Es war seit langem klar, dass weder Weber, noch Timmermans im Kreis der Staats- und Regierungschefs mehrheitsfähig sind. Nur Vestager hatte eine Chance.

Die intelligente Dänin hätte der EU ein neues Gesicht geben können. Das Parlament in seiner parteipolitischen Kleinkariertheit hat mitzuverantworten, dass statt Margrethe Vestager jetzt sehr wahrscheinlich Ursula von der Leyen die Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker wird.

Zweifellos eine beachtliche Frau, in Brüssel geboren, auf der Europaschule eifrig Englisch und Französisch gelernt, perfekt auf dem internationalen Parkett und gern gehörte Referentin an Amerikas Spitzenuniversitäten. Aber eben keine Spitzenkandidatin wie Margrethe Vestager und keine überragende Sympathieträgerin. Genau die aber braucht die Europäische Union.