Deutlich mehr Ladestationen sowie ein höherer Zuschuss von Staat und Herstellern sollen den Verkauf von E-Autos hierzulande ankurbeln, so die zentralen Ergebnisse des "Autogipfels". Im Prinzip richtig, kommentiert Wirtschaftsredakteurin Geli Hensolt - aber...

Ladesäulen braucht das Land, wenn die Wende hin zur E-Mobilität tatsächlich kommen soll. In den nächsten zwei Jahren sollen deshalb zusätzlich 50.000 öffentliche Ladepunkte eingerichtet werden. So will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen die "Reichweitenangst" vieler deutschen Autofahrer und Autofahrerinnen angehen.

Dazu gehört auch, nicht nur öffentliche Lademöglichkeiten zu fördern, sondern auch private Ladestellen - zu Hause oder in Unternehmen. Vermieter sollen ihren Mietern deshalb künftig nur noch in Ausnahmefällen verweigern dürfen, in der Garage eine Ladestation einzubauen. Außerdem soll der Einbau finanziell gefördert werden. Die Regierung will zudem Supermärkte und Geschäfte dazu bringen, Ladeplätze aufzubauen und es Kundinnen und Kunden leichter machen, ihre Tankfüllung zu bezahlen.

Dauer 1:51 min "Autobosse sind billig weggekommen" Ein Kommentar von Geli Hensolt

So weit, so richtig. Denn nur wenn sicher ist, dass wir mit unserem neuen E-Auto wirklich von A nach B kommen und nicht auf der Suche nach einer möglichen E-Tankstelle auf der Strecke bleiben, werden wir überhaupt darüber nachdenken, ein E-Auto zu kaufen.

Viele der E-Autos sind noch zu teuer

Und hier ist das zweite Nadelöhr bei der E-Mobilität: Das Angebot an Elektro-Autos. Das ist, gelinde gesagt, überschaubar. Das haben auch die deutschen Hersteller erkannt. Sie haben Gas gegeben, neue Modelle sind schon auf dem Markt oder sollen bald kommen.

Aber: Noch sind viele der neuen Autos zu teuer. Deshalb ist es richtig, dass die Kaufprämien für E-Autos verlängert und erhöht werden. Die Kosten dafür teilen sich Regierung und Industrie.

Autobosse kamen beim Gipfel billig weg

Insgesamt sind die Autobosse billig weggekommen beim "Autogipfel" am Montag. Denn vieles, was die E-Mobilität in Schwung bringen soll, bezahlen zum Großteil wir Steuerzahler. Spätestens beim nächsten "Autogipfel" müssen die Hersteller bei der E-Mobilität stärker als bisher zur Kasse gebeten werden. Denn wenn die jetzt beschlossenen Maßnahmen mehr E-Autos auf die Straße bringen, heißt das auch: neue gute Geschäfte für die Autobauer. Und die können auf Dauer nicht die Steuerzahlenden finanzieren.