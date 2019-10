Der Italiener Mario Draghi leitete in Frankfurt seine letzte Pressekonferenz als Präsident der Europäischen Zentralbank. Seine Amtszeit endet am 31. Oktober. Zeit für eine Bilanz.

Europas Währungshüter haben zum Ende der Amtszeit von EZB-Präsident Mario Draghi den ultralockeren Kurs der Notenbank bekräftigt. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent, Banken müssen zudem weiter 0,5 Prozent Negativzinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken.

Dauer 3:09 min Aufgaben der EZB und wie sie sich gewandelt haben Korrespondentin Ursula Mayer spricht über die Aufgaben der Europäischen Zentralbank und darüber, wie diese sich geändert haben.

Zudem will die Notenbank von November an auf unbestimmte Zeit monatlich 20 Milliarden Euro in den Erwerb von Anleihen stecken. Im Kommentar kommt Draghi nicht gut weg:

In Deutschland ist das Urteil gefallen. Mario Draghi hat die Sparer beklaut. Ja, die deutschen Sparer haben in Draghis Amtszeit schwer gelitten. Sie haben seit 2010 rund 648 Milliarden Euro eingebüßt - eine gewaltige Summe.

Lagarde folgt auf Draghi Dauer 3:18 min Was ist von Christine Lagarde zu erwarten? ARD-Korrespondent Victor Gojdka berichtet Die Amtszeit von Mario Draghi endet am 31. Oktober. Seine Nachfolgerin wird die Französin Christine Lagarde, die acht Jahre lang den Internationalen Währungsfond leitete.

Sind die Deutschen die Verlierer?

Sind die Deutschen also die großen Verlierer der acht Jahre seiner EZB-Präsidentschaft? Das ist zu kurz gesprungen. Denn der gleiche Sparer hat vielleicht einen Kredit aufgenommen, eine Hypothek - und zwar so günstig wie noch nie.

Und der Sparer ist auch Steuerzahler. Er müsste sich eigentlich darüber freuen, was der Bund an Zinskosten eingespart hat. Es sind 368 Milliarden Euro - so viel wie in keinem anderen Euroland.

Wirtschaftsboom in Deutschland unter Draghi

Deutschland hat in Draghis Amtszeit auch einen Wirtschaftsboom erlebt. Die Arbeitslosenzahlen sind so niedrig wie noch nie. Hat das etwa nichts mit der Geldpolitik der EZB zu tun? Doch, Draghi hat die Eurozone nämlich vor einem Desaster bewahrt.

2012 hat er mit einem Satz "what ever it takes" - zu Deutsch "was immer nötig ist" - die Macht der Notenbank demonstriert, gegenüber denjenigen, die keinen Pfifferling mehr auf die Eurozone gaben.

"Nehmt die Zinsgeschenke"

Sicher, null Zinsen sind schlimm. Das liegt aber nur zum Teil an der EZB-Politik. Es liegt auch an einer alternden Gesellschaft, die immer mehr spart und an der Untätigkeit der Euro-Staaten, auch der Bundesregierung. "Nehmt die Zinsgeschenke und investiert endlich", so lautete Draghis einsamer Ruf. Auf diesem Ohr ist man in Deutschland aber taub.