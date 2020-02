Kanzlerin Merkel spricht heute mit Vertretern des Einzelhandels und der Ernährungsindustrie über Dumpingpreise bei Lebensmitteln. Aber hilft das den Bauern? SWR-Umweltredakteur Werner Eckert bezweifelt das.

Ist der Lebensmittelpreis wirklich die Stellschraube, die Bauernhöfe, Tierwohl und Umwelt rettet? In der Tat sind die Lebensmittel kaum irgendwo so billig wie in Deutschland. Die Bauern sagen, das setzt uns unter Druck und wenn die Preise endlich höher wären, dann könnten gerade die kleinen Betriebe überleben. Dann könnten wir die Tiere besser halten und den Boden schützen.

Niemand müsste in Deutschland hungern

Alles gut also? Schön wär's. Mal abgesehen davon, dass in einer Marktwirtschaft so, wie unsere gerade verfasst ist, niemand Preise einfach festsetzen kann - weder nach oben noch nach unten. Tatsächlich müsste niemand in Deutschland hungern, wenn Lebensmittel ein bisschen teurer werden. Und wenn, dann ist das ein sozialpolitisches Problem und muss ganz anders angegangen werden.

Dauer 3:11 min "Niemand müsste in Deutschland hungern" Kommentar von SWR Umweltredakteur Werner Eckert.

Aber tatsächlich sagt ein hoher Lebensmittelpreis fast nichts über das, was bei den Bauern ankommt. Die haben im vergangenen Jahr zum Beispiel für ihre Schweine deutlich mehr gekriegt als die Kollegen in Frankreich und Österreich, obwohl das Fleisch in der Theke dann dort viel teurer ist. Das hat mit Steuern, Lohnkosten und Handelsstrukturen zu tun - alles nicht so einfach, wie das aussieht.

In hohen Agrarpreisen liegt auch nicht das Heil der Kleinbauern, denn diese Preise gelten für alle. Wenn es für den Kleinen grade reicht, dann verdient sich der Große erst recht doll und dusselig. Er hat niedrigere Kosten pro Schwein oder Tonne Weizen. Er kann dann viel höhere Pachten zahlen und macht den Kleinen erst recht platt.

Und warum sollte ein Betrieb bei höheren Preisen weniger düngen? Im Gegenteil. Wenn ihm sowieso wenig bleibt, dann wird er sich doppelt überlegen, ob er die Kosten für den letzten Düngersack nicht besser einspart. Eben alles nicht so einfach.

Soziale Faktoren und Umweltbelastungen einpreisen

Ja, wir müssen über Wertschätzung für Nahrungsmittel reden und wir könnten noch über Preise reden. Die könnten dann ein nützliches Instrument sein, wenn auch soziale Faktoren und Umweltbelastungen einen Wert bekommen und eingepreist werden. Und wenn das entweder weltweit gilt oder aber ein Ausgleich für Einfuhren an der Grenze erhoben wird. Das ist ein sehr dickes Brett.

So lösen wir die aktuellen Probleme jedenfalls nicht. Das geht nur über einen Mix aus Ordnungsrecht und gezielten Entschädigungen für die Bauern. Das sollte am besten auf EU-Ebene erfolgen. Es ist schon erstaunlich, dass nun ausgerechnet die Briten uns das vormachen: Die nutzen den Austritt, um ihr Agrarsystem voll auf Umwelt auszurichten. Geld vom Staat soll es dort nur noch für Umweltleistungen geben.

Keine Vision, fehlende Zukunftsfähigkeit

Was unserer Agrarpolitik fehlt, ist eine Vision, wie wir zumindest dorthin kommen. Die Milliarde Euro, die die Bundesregierung jetzt zahlen will, um die Bauern für die Dünger-Auflagen zu entschädigen, geht in die richtige Richtung. Auch wenn hier nur die Versäumnisse von gestern aufgearbeitet werden und von Zukunftsfähigkeit noch gar nicht die Rede ist.

Zu oft ist zu viel Geld einfach sinn- und zwecklos als Beruhigungsmittel in den Agrarsektor geflossen. Wir brauchen einen neuen gesellschaftlichen Konsens, wie wir uns die Landwirtschaft der Zukunft vorstellen, und ein Konzept, wie wir dahin kommen und dann, dann kann das Geld fließen.