Seit dem 22. November 2005 ist Angela Merkel Bundeskanzlerin, doch ihre Ära neigt sich dem Ende. Ein Neubeginn ist auch dringend nötig, meint unser Kommentator.

2019 könnte das letzte Jahr für Angela Merkel als Kanzlerin werden. Die Chancen stehen gut für einen würdevollen Abgang. Jetzt wo Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Nachfolge an der Spitze der CDU angetreten hat.

Mit Friedrich Merz an ihrer Stelle hätte der Regierungsalltag dieselben Probleme haben können wie im abgelaufenen Jahr. Das war allzu stark geprägt vom Streit innerhalb der Union. Der Konflikt um das Thema Migration hat das Jahr 2018 überschattet. Praktisch den ganzen Sommer über haben sich die Unionsparteien gegenseitig blockiert.

"Es war mir eine große Freude" Dauer 01:48 min Das innenpolitische Jahr in Original-Tönen ARD-Korrespondentin Angela Ulrich hat die Collage zusammengestelllt. ARD-Berlin-Korrespondentin Angela Ulrich lässt in ihrer Collage 2018 mit Zitaten der wichtigsten Politiker Revue passieren.

Es fehlt die inhaltliche Linie

Merkel hätte hier deutlich mehr Stärke zeigen können. Etwa indem sie ihren Innenminister Horst Seehofer aus seinem Amt entlassen hätte. Doch davor schreckte sie zurück. Wahrscheinlich weil Seehofer damit gedroht hat, er werde dann die Koalition platzen lassen.

Das ist nun Schnee von gestern. Aber was der Union nach wie vor fehlt ist eine klare inhaltliche Positionierung beim Dauerthema Migration und Zuwanderung. FDP-Chef Christian Lindner hatte leider recht, als dieser unlängst sagte: "Solange Angela Merkel Kanzlerin ist, wird es dazu keinen gesellschaftlichen Konsens geben."

Viele Fragen, wenige Antworten

Auch in anderen Politikfeldern warten die Wähler immer noch auf Antworten von ihrer Kanzlerin. Wie positioniert Deutschland sich innerhalb der EU? Wollen wir mehr Geld für Rüstung ausgeben? Wie stehen wir zum alten Partner USA und sind China und Russland nun eigentlich unsere Freunde oder Gegner?

In Sachen Europa hat sich Angela Merkel 2018 vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Butter vom Brot nehmen lassen. Er kam mit frischen Ideen, die Kanzlerin zögerte.

Innerdeutsch gibt es ganz praktische Fragen ohne Antworten: Warum ist in Deutschland die Betreuung kleiner Kinder immer noch so teuer. Und warum kommen Impulse von der Energiepolitik bis zu Religionsfragen so selten von der CDU? Wo ist die Stärke in Wirtschaftsfragen, wenn der CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier mehr ankündigt als erfüllt? Und warum benimmt sich die CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen so ungeschickt, dass sie nun einen Untersuchungsausschuss zur Bundeswehr am Hals hat?

"Ein Neubeginn ist nötig"

Wo also ist und war die Führungsstärke der CDU-Kanzlerin Merkel in so vielen Fragen? Die Antwort lautet: Es gab sie nicht. Und ich fürchte, die Chancen stehen nicht gut, dass da noch sehr viel kommt. Angela Merkel hat im abgelaufenen Jahr zu viele Fragen offen gelassen. So viele, dass ein neues Jahr alleine kaum ausreichen wird für Antworten.

Ein Neubeginn ist nötig. Die Hoffnungen dafür ruhen nun auf der neuen Frau an der Spitze der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie könnte schon 2020 mit den Stimmen der großen Koalition zur Kanzlerin gewählt werden. Oder früher.

Und sie würde von Angela Merkel diese große Zahl offener Fragen übernehmen. Wie gut sie die beantwortet, davon wird abhängen, wie die Union bei den anstehenden Wahlen des Jahres 2019 abschneidet. Sachsen, Thüringen und Brandenburg wählen ihre Landtage, auch Bremen wählt. Und im Mai kommt die Europawahl, egal wie es bis dahin mit dem Brexit aussieht.

Es war kein gutes Jahr

Am Ende des Jahres steht die Erkenntnis: Angela Merkel ist 2018 leider nicht mehr viel gelungen. Die wenigen Erfolge – etwa bei der Arbeits- und Sozialgesetzgebung im Oktober – gehen auch nicht wirklich auf ihr Konto. Und so kann die Kanzlerin nur darauf hoffen, dass ihr Abgang in Würde gelingt, solange die Mehrheit im Bundestag auch eine Nachfolgerin trägt.

Es war leider kein gutes Jahr für die Kanzlerin. Immerhin hat sie den Weg geebnet für eine geordnete Übergabe. Und das ist immerhin auch ein Verdienst.