Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich in der Europäischen Volkspartei (EVP) unbeliebt gemacht. Manfred Weber, EVP-Fraktionschef und möglicher Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, sollte Orbán endlich rauswerfen, findet unser Brüssel-Korrespondent Stephan Ueberbach.

War es das für Viktor Orbán? Es sieht ganz danach aus. In der Europäischen Volkspartei wächst jedenfalls die Wut. Und die Forderungen nach einem Rauswurf werden lauter. Zurecht. Denn mit seiner perfiden Kampagne gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und den US-Finanzinvestor George Soros hat Orbán den Bogen überspannt. Wer Lügen und Verleumdungen in die Welt setzt, wer europafeindliche Vorurteile schürt, wer antisemitische Ressentiments bedient, der hat in einer christdemokratischen Parteienfamilie nichts mehr verloren.

Es gibt auch andere schwarze Schafe in Europa

Ja, auch die anderen politischen Gruppierungen in Europa haben schwarze Schafe in ihren Reihen. Zum Beispiel die Liberalen mit Tschechiens Premier Andrej Babiš, der unter Korruptions- und Mauschelverdacht steht. Oder die Sozialdemokraten in Rumänien, die sich gerade die Justiz zurechtbiegen, um korrupte Parteifreunde zu schützen. Und die einer proeuropäischen Liste die Zulassung zur Europawahl verweigern, weil sie sich unliebsame Konkurrenz vom Hals halten wollen. Alles richtig. Ändert aber nichts daran, dass die EVP ihr Orbán-Problem endlich lösen muss.

Das hat ganz offensichtlich auch Manfred Weber erkannt. Der Fraktionschef der EVP im europäischen Parlament. Der EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl. Der Mann, der gute Chancen auf die Nachfolge von Jean-Claude Juncker an der Spitze der EU-Kommission hat - aber eben auch eine Achillesferse namens Orbán.

Orbán als "bayrischer Grenzschutzkapitän"

Denn inzwischen fragen sich die Wähler, mit welchen Partnern Europas Christdemokraten da in Brüssel eigentlich paktieren. Warum sie sich einlassen mit einer Partei, die in Ungarn der illiberalen Demokratie das Wort redet, krude Verschwörungstheorien in die Welt setzt, Regierungsgegner einschüchtert, Justiz und Presse gängelt. Die wo immer es geht gegen Brüssel hetzt, aber Fördermilliarden dankend einstreicht.

Mit europäischen und demokratischen Werten, wie sie sich die EVP auf die Fahnen schreibt, hat das alles schon längst nichts mehr zu tun. Lange, zu lange wurde Viktor Orbán vor allem von der CSU hofiert. Denn im unionsinternen Streit um die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel war der selbsternannte bayrische Grenzschutzkapitän ein willkommener Bundesgenosse und gern gesehener Gast. Aber damit ist es vorbei. Die Nach-Seehofer-CSU hat den Schalter umgelegt und ist demonstrativ proeuropäisch unterwegs. Und Parteivize Weber zieht rote Linien. Spät, aber immerhin.

Kommt ein Rechts-Bündnis der Europafeinde?

Denn alle gut gemeinten Versuche, Orbán einzuhegen und im Kreise der EVP zur Vernunft zu bringen, sind krachend gescheitert. Der starke Mann in Budapest denkt gar nicht daran, seinen Crash-Kurs aufzugeben. Weil es ihm zu Hause politisch hilft und seine Macht sichert.

Der ungarische Premier braucht Gegner, er braucht Feindbilder, um sich als Retter präsentieren zu können. Damit ist er schließlich immer gut gefahren. Von einem Ultimatum aus Brüssel wird sich Orbán sicher nicht beeindrucken lassen. Er will ein anderes Europa. Mit starken Nationalstaaten, die Mauern bauen und Zäune ziehen.

Kommt Orbán seinem Rauswurf zuvor?

Nicht ausgeschlossen, dass Orbán seinem Rauswurf zuvorkommt und den Austritt aus der EVP verkündet. Mögliche neue Partner bieten sich der ungarischen Fidesz schon an. Italiens fremdenfeindliche Lega Nord, die polnische PiS-Partei, in Österreich die FPÖ. Auch die deutsche AfD würde Orbán und seinen Leuten liebend gern den roten Teppich ausrollen.

Droht also das große Rechts-Bündnis der Europafeinde? Abwarten. Denn die rechten Populisten-Parteien verbindet nur wenig. Sogar in Sachen Migration. Ungarn etwa lehnt die Verteilung von Flüchtlingen ab, Italien dagegen pocht auf Solidarität. Und Orbáns Nähe zu Russland stößt in Polen auf Unverständnis. Für Fidesz wird es ohne die EVP jedenfalls deutlich schwerer als für die EVP ohne Fidesz.

Klar ist: Europas Christdemokraten haben mit Orbán nichts zu gewinnen. Aber viel zu verlieren. Wenn Manfred Weber wirklich Kommissionspräsident werden will, darf er nicht auf die zehn oder zwölf Stimmen der Fidesz-Leute schielen und damit seine politische Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen. Jetzt ist klare Kante gefragt. Die EVP sollte einen sauberen Schnitt machen und sich von Orbán trennen.