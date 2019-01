Brexit, Europawahl, vier Landtagswahlen, eine wackelige Große Koalition. Für die deutsche Politik steht in diesem Jahr viel an. Berlin-Korrespondent Uwe Lueb kommentiert die wichtigen Wegpunkte in 2019.

Politisch geht es immer um was. Aber 2019 könnte es um besonders viel gehen. Bei der ersten Europawahl nach dem Brexit befürchten viele eine Zäsur. Europakritische Parteien werden vermutlich so stark wie noch nie. Doch auch ohne Europa verschiebt sich in Deutschland möglicherweise das ganze Parteiengefüge. Immerhin stehen Wahlen an zu vier Landtagen.

Zumindest die CSU kann sich hier entspannen, weil sie ja nicht antritt. Aber ihr steht der Wechsel in der Parteiführung vom Noch-Vorsitzenden Horst Seehofer auf Ministerpräsident Markus Söder bevor. Dessen neues Credo "Streit nervt" wird in der Rückschau spannend zu beurteilen sein.

FDP-Chef Christian Lindner gibt auf dem Drei-Königstreffen in Stuttgart den liberalen Kurs vor. Er muss seine Partei zu weiteren Erfolgen führen. Damit sich die FDP wieder bundesweit etabliert, muss sie nicht nur in der Bremer Bürgerschaft bleiben, sondern neu in die Parlamente von Thüringen, Sachsen und Brandenburg einziehen. Hier wiederum liegen die größten Chancen des Dauerschreckgespenstes der anderen - der AfD.

Es ist möglich, dass sie in einem oder mehreren dieser Länder stärkste Partei wird. Vielleicht schafft sie es sogar in eine Regierung. Das wäre historisch. Die Grünen dagegen werden es vor allem schaffen wollen, den ungeahnten Zuspruch der Wähler nicht wieder zu verlieren.

Bei den Linken geht es darum, eine Spaltung zu verhindern. Noch ist nämlich offen, wie viel Sprengkraft die Bewegung "Aufstehen" der Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht noch entfalten kann.

Und die SPD? Keine Partei hat so viel Zuspruch verloren wie sie. In Umfragen hinkt die einst stolze Volkspartei mit mageren 15 Prozent hinterher. Woher ein Aufschwung kommen kann, ist die vordringliche Frage.

Daher könnte 2019 für die SPD ein - entschuldigen Sie das etwas strapazierte aber nun mal angebrachte Wort - Schicksalsjahr werden! Schon das Hauen und Stechen um die Liste für die Europawahl spricht eine eigene Sprache. Es gilt die Faustformel: "Für jeden Prozentpunkt im Wahlergebnis ein Sitz im Europaparlament." Schafft die SPD wirklich nur 15 Prozent oder sogar noch weniger, schickt sie nicht mal mehr aus jedem Bundesland jemanden nach Brüssel und Straßburg.

Schneidet die SPD dann noch bei den Wahlen im Osten schlecht ab, dürfte die Halbzeitbilanz der Bundesregierung im Herbst zusätzliche Brisanz gewinnen. Ob die SPD noch in der Großen Koalition bleibt und ob sich Parteichefin Andrea Nahles halten kann, dürfte dann offener sein denn je.

Ruhig wird es aber auch bei der CDU nicht

Die neue Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer muss sich weiter bewähren. Allein schon der Umgang mit ihrem zurückgemeldeten Gegenspieler Friedrich Merz bietet genug Zündstoff.

Solange seine Anhänger rund um Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble Merz weiter in wichtiger Rolle sehen wollen, bleibt es für Kramp-Karrenbauer ungemütlich - und für Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie könnte jedoch für den innenpolitischen Höhepunkt des Jahres sorgen - und zurücktreten. Dass sie bis zur nächsten Wahl weitermacht, gilt vielen als unwahrscheinlich. Sie wird ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger eine Startrampe bieten wollen.

Doch schon jetzt ist in der Bundesregierung alles anders. Zum ersten Mal seit Merkels Amtsantritt gehört der Regierung keine Parteichefin und kein Parteichef mehr an. In der Koalition wird es also schwieriger werden sich zu einigen. All das zusammen heißt: 2019 könnte es um besonders viel gehen.