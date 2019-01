Kommentar: Klagen der Mobilfunkunternehmen sind dreist

Anmoderation: Vodafone, Telefonica (O2) und Telekom klagen gegen die Kriterien für die Vergabe der 5G-Mobilfunklizenzen. Die Mobilfunkunternehmen halten unter anderem die Vorgaben für die Versorgung mit schnellem Internet für zu streng. Die Bundesnetzagentur hatte die Regeln im November vergangenen Jahres verabschiedet, im Frühjahr sollen die Frequenzen versteigert werden.



Kommentar: Dass die Mobilfunkunternehmen gegen die 5G-Regeln klagen, ist ihr gutes Recht. Ihren Kunden gegenüber ist es aber ganz schön dreist. Denn die Mobilfunknetze in Deutschland gehören zu den schlechtesten in Europa, wie erst vergangene Woche wieder eine Vergleichsstudie gezeigt hat. Und: Die Vorgaben der Bundesnetzagentur sind durchaus realistisch, um nicht zu sagen lasch. Das zeigt sich an zwei Punkten, über die sich die Mobilfunkunternehmen besonders beschweren. Erstens: Die Auflagen für die Versorgung mit schnellem mobilem Internet. Ja, die sind strenger als bisher. Aber: Sie sind in weiten Teilen auch