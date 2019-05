Die Deutschen verbrauchten 2018 pro Kopf im Durchschnitt 24 Plastiktüten – fünf weniger als im Jahr zuvor. SWR-Umweltredakteurin Sabine Schütze fände ein Verbot bei uns nutzlos.

Ein Verbot von Plastiktüten macht viel Sinn – in großen Teilen Asiens und Afrikas zum Beispiel. Nicht aber hier in Deutschland. In Ländern, wo Plastiktüten in gigantischen Mengen einfach in der Umwelt landen, weil den Menschen dort das Problem nicht bewusst ist, oder weil dort die Abfallwirtschaft nicht gut funktioniert, macht ein Plastiktütenverbot absolut Sinn. Das reduziert die Tütenzahl deutlich und die damit verbundenen Probleme ebenso.

Aber wir hier in Deutschland verbrauchen bereits sehr wenig Tragetaschen aus Plastik, seit sie Geld kosten. Wir nutzen diese Tüten inzwischen mehrere Male, bevor sie in den Müll kommen, damit sie ordentlich entsorgt werden können. Bei uns landen Plastiktüten kaum achtlos in der Umwelt. Ein Plastiktüten-Verbot würde hier in Deutschland also nicht mehr viel bewirken.

Sabine Schütze, SWR Umwelt und Ernährung SWR SWR -

Papiertüte ökologisch nicht besser als Plastiktüte

Die alternative Papiertüte bringt ökologisch gesehen keine Vorteile. Ihre Herstellung verbraucht fast doppelt so viel Energie und belastet Luft und Wasser mehr als die Produktion von Plastiktüten.

Auch Papiertüten aus Altpapier müssen mehrmals verwendet werden, bevor sie besser als Plastiktüten dastehen. Da sie aber weniger reißfest sind als Tragetaschen aus Plastik, klappt das selten.

Bleiben also Stoffbeutel. Deren Herstellung ist aber alles andere als klimaschonend. Bei der Herstellung einer Stofftasche wird fast das 15-fache an Kohlendioxid frei verglichen mit der Plastiktüte. So einen Stoffbeutel muss ich also ganz schön lange mit mir rumschleppen, bevor er eine gute ökologische Alternative ist.

Vorschnell sollten wir die Plastiktüte deshalb nicht verdammen und verbieten. Und wenn schon ein Verbot, dann wenigstens ein allumfassendes – nicht nur für feste Tragetaschen, sondern auch für die kleinen, dünnen Einwegtüten, genauso wie für Bio-Plastiktüten.