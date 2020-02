Der Bund will Milliarden in den öffentlichen Nahverkehr stecken, um ihn attraktiver und zuverlässiger zu machen. Das Ziel: eine Verkehrswende. Doch erst einmal muss der Investitionsstau der letzten Jahrzehnte kompensiert werden, meint Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz im Kommentar.

Milliarden zusätzlich für Straßenbahnen und U-Bahnen in den Ballungsräumen, mehr Geld für modernere Fahrzeuge und zusätzliche Strecken, weniger Bahnübergänge, die Autos und Züge ausbremsen, eine vereinfachte Planung, wenn marode Brücken neu gebaut werden sollen. Das alles hat der Bundestag beschlossen - und es klingt wie eine richtig gute Woche für die Verkehrspolitik in Deutschland.

Den Kommentar von Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz können Sie sich auch anhören:

Entsprechend groß war die Koalition der Parteien, die sich den Gesetzentwürfen der Bundesregierung angeschlossen hat. Die Absicht hinter allem ist ambitioniert. Damit die Klimawende in Deutschland überhaupt eine Chance hat und damit die Luft in den Innenstädten endlich sauberer wird, will die Bundesregierung Autofahrer zum Umsteigen in Busse und Bahnen bringen. Nicht weniger als eine veritable Verkehrswende will sie anstoßen. Smart und möglichst CO2-arm soll er sein: der Weg zur Arbeit für Millionen Pendler.

ÖPNV am Kapazitätslimit

Aber davon sind wir weit entfernt. Schon heute fahren Busse und Bahnen an der Kapazitätsgrenze. Jeder, der auch nur probeweise vom Auto auf die Öffentlichen umsteigt, wird von randvollen Pendlerparkplätzen und überfüllten Waggons abgeschreckt. Und von Fahrkartenautomaten, für die man ein Informatikstudium braucht.

Wo bleiben die zusätzlichen Züge? Warum sind nicht alle Bahnhöfe und Waggons barrierefrei? Wo sind die überdachten Radschnellwege zwischen den Großstädten und der Peripherie, die Ladestationen vor öffentlichen Gebäuden?

Es ist noch ein weiter Weg

Der Milliarden-Schub für den Nahverkehr - er könnte viel bewegen, aber er kompensiert erstmal den Investitionsstau der letzten 15, 20 Jahre. Von den 30.000 Bussen, die im deutschen Nahverkehr unterwegs sind, fahren erst 400 elektrisch. Und von der Tunneldecke im U-Bahn-Schacht tropft es verdächtig...

Die wirkliche Verkehrswende - sie wird also noch dauern, denn den politisch gewollten Kapazitätsausbau, den muss der öffentliche Nahverkehr unter Volllast betreiben. Das ist, als wollte man mit seinem Auto beherzt auf die Überholspur wechseln, obwohl aus dem Motor schon länger so ein komisches Geräusch kommt.