Die USA haben angekündigt, zusätzliche Zölle in Milliardenhöhe auf Importe aus Europa zu verhängen - ab 18. Oktober. Brüssel-Korrespondent Stephan Ueberbach findet: "Erpressern darf man sich nicht beugen."

Eigentlich müsste es Donald Trump inzwischen gelernt haben. Denn schon der seit Monaten laufende massive Konflikt mit China zeigt doch eines ganz deutlich: Handelskriege sind eben nicht so leicht zu gewinnen, wie der US-Präsident immer so vollmundig tönt. Im Gegenteil: Handelskriege lassen sich zwar einfach vom Zaun brechen, aber sie eskalieren schnell und nehmen meistens kein gutes Ende - vor allem für den, der sie startet. Damit hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker vollkommen Recht.

Dauer 2:44 min Kommentar: Trump und die Strafzölle Die EU darf sich nicht alles bieten lassen, kommentiert Brüssel-Korrespondent Stephan Ueberbach.

Strafzölle mit Bumerang-Effekt

Auch die angekündigten Sanktionen gegen die Europäische Union werden für Washington zum Bumerang. Denn natürlich ist die Entscheidung der Welthandelsorganisation zugunsten der USA weder ein Preisgeld noch ein hübscher Sieg, wie Trump das behauptet. Weil die Strafzölle erstens viele europäische Produkte für US-Konsumenten unerschwinglich machen und Brüssel zweitens mit gleicher Waffe zurückschlagen muss und wird. Schon aus Gründen der Selbstachtung.

Die EU hält Gegenzölle parat

Wenn Donald Trump europäische Bauern und Winzer in Mithaftung nimmt, um die US-Flugzeugindustrie zu schützen, wenn er Strafzölle als politisches Mittel missbraucht, dann lässt er Europa keine andere Wahl. Erpressern darf man sich schließlich nicht beugen. Und die Produktliste für mögliche Gegenzölle liegt in Brüssel schon längst in der Schublade. Elf Seiten lang, eng bedruckt. Flugzeuge, Zitrusfrüchte, Ketchup, Fisch. Wie du mir, so ich dir.

Nach Lage der Dinge wird die EU nämlich in ein paar Monaten die Erlaubnis bekommen, ihrerseits Sanktionen gegen Washington zu verhängen, weil Boeing in den USA genauso gepäppelt worden ist wie Airbus in Europa. Auch das hat die Welthandelsorganisation entschieden - was Donald Trump bei seinem Triumphgeheul einfach ausblendet. Die Zeichen stehen also auf Eskalation. Was keine gute Nachricht ist.

Sinnloser Handelskonflikt

Weil alle darunter leiden. Die Unternehmen, die Verbraucher, die Konjunktur. Und das in einer Zeit, in der die Wirtschaftsaussichten ohnehin immer trüber werden. Darum sollten sich die USA und die EU so schnell wie möglich zusammenraufen und - zum Beispiel - die Subventionen für die Flugzeugbauer herunterfahren - und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks. Darüber muss verhandelt werden. Und über ein Ende des so ruinösen wie sinnlosen Handelskonflikts - bei dem gerade die USA viel zu verlieren haben.

Die Europäer sollten zumindest versuchen, Donald Trump davon zu überzeugen. Der will ja nächstes Jahr unbedingt wiedergewählt werden. Allerdings ist zu befürchten, dass die EU bei diesem Präsidenten mit ihren Argumenten nicht sonderlich weit kommt. Nicht weil Trump sie nicht verstehen kann - sondern weil er es nicht will.