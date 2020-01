per Mail teilen

Lufthansa-Chef Carsten Spohr bedauert das geringe Interesse von Flugreisenden an einer Klima-Kompensation. Das entsprechende Angebot der Fluggesellschaft werde kaum genutzt. SWR-Umweltredakteurin Susanne Henn ist der Meinung, damit macht er es sich zu einfach.

Für Sie, Herr Spohr, sind also jetzt wir Kunden schuld, die wir einfach nicht das Lufthansa-Angebot nutzen und unseren CO2-Ausstoß kompensieren wollen. Doch so einfach ist es nicht.

Andere Angebote sind erfolgreich

Zum einen gehen Sie Herr Spohr, nur auf die Kompensationen ein, die über ihr Unternehmen geleistet werden, eine Möglichkeit, die es ja erst seit ein paar Monaten gibt. Andere Anbieter wie etwa "atmosfair" oder "plant-for-the-planet" sind da schon deutlich länger am Start. Etliche von ihnen erzielen jedes Jahr satte Zugewinne, das heißt: Die Kompensationsbereitschaft ist durchaus vorhanden.

Dauer 2:12 min Kompensatinsangebote alleine genügen nicht SWR-Umweltredakteurin Susanne Henn kommentiert die Aussage von Lufthansa-Chef Carsten Spohr, wonach Flugreisende kaum an CO2-Kompensation interessiert seien.

Nur Kompensation genügt nicht

Aber: Kompensation klingt zwar gut, ist auf Dauer aber keine wirkliche Option. Wir können nicht ungehindert CO2 in die Luft blasen, dafür massenhaft Bäume pflanzen und denken, dann sei alles gut. Wir müssen CO2 vermeiden.

Und das ist auch die eigentliche Verantwortung eines jedes Flugreisenden – egal ob er mit Lufthansa oder mit anderen Gesellschaften fliegt. Sich bei jedem Flug zu fragen: Ist der wirklich nötig? Häufig genug wird die Antwort "ja" lauten, schon allein wegen der Entfernung. Aber sehr oft gäbe es andere Möglichkeiten, bis hin zu der, einen Wochenendtrip einfach mal nicht zu machen.

Jeder darf frei entscheiden, aber wenn dann das Gefühl vermittelt wird, 10 oder 20 Euro an ein Wiederaufforstungsprojekt zu stiften sei genauso gut wie nicht zu fliegen, dann ist das - meiner Ansicht nach - der völlig falsche Ansatz.

Auch die Lufthansa muss mehr tun

Und zum anderen, lieber Karsten Spohr, schieben Sie mit Ihrer Kritik die Verantwortung für den Klimaschutz allein Ihren Kunden zu. Nach dem Motto: Wir bieten doch etwas an - wenn ihr es nicht nutzt, dann seid ihr auch schuld. Doch die Verantwortung liegt mindestens genauso bei der Lufthansa selber. Da reicht es nicht, eine Kompensationsplattform zu gründen und ein eher schwammiges Vier-Säulen-Modell zum Klimaschutz vorzustellen.

Es gibt einfach noch keine klimafreundlichen Kraftstoffe, und sie stehen auch nicht kurz vor dem Durchbruch. Aber wir müssen die Emissionen jetzt senken. Und das wird nur gehen, wenn wir den Flugverkehr reduzieren und den Ausstoß pro Passagier. Da liegt Lufthansa in einem weltweiten Ranking auf Platz 66. Für eine Airline, die sagt, sie fühle sich dem Klimaschutz verpflichtet, Herr Spohr, eine eher peinliche Platzierung. Da ist noch jede Menge Luft nach oben in einem Bereich, in dem Sie und ihr Management sofort aktiv werden könnte – wie wär's?