Vor einem Jahr ging die Nachricht um die Welt: In China wurden Kinder geboren, deren Gene mit der Genschere CRISPR/Cas verändert worden waren. International gab es einen Aufschrei renommierte Forscher. Jetzt wurde der verantwortliche Wissenschaftler He Jiankui zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Das ist überraschend, findet Veronika Simon aus der SWR Wissenschaftsredaktion.

Die Nachricht, dass der chinesische Forscher He Jiankui verurteilt wurde, kam, um ehrlich zu sein, überraschend. Nicht, weil daran gezweifelt wurde, ob er wirklich die Gene von mehreren Babys verändert hatte. Er selbst hatte medienwirksam ihre Geburt verkündet und den Eingriff verteidigt.

Die Existenz der Kinder wurde auch von den chinesischen Behörden bestätigt. Die Überraschung war vor allem deshalb groß, weil He seitdem aus der Öffentlichkeit verschwunden war.

He wurde die weitere Forschung untersagt

Er durfte nicht weiter forschen, das war bekannt. Doch wo er sich aufhielt, war unbekannt, und dass es einen Prozess gegen ihn gab, davon drang nichts nach außen. Die chinesische Regierung machte dicht. Dabei wäre eine öffentliche Aufarbeitung der Geschichte interessant, ja notwendig gewesen. Denn He war nicht nur der Erste, der die Gene von Babys vor ihrer Geburt verändert hat. Er arbeitete auch noch ethisch und handwerklich unsauber, und das ist noch freundlich ausgedrückt.

Der Eingriff immun gegen das HI-Virus machen

Allein schon die Ausgangssituation: He wollte die Kinder durch den Eingriff in ihr Erbgut immun gegen das HI-Virus machen, da ihr Vater HIV-positiv war. Dabei gibt es mehrere ethische Probleme: Eine Übertragung des Virus vom Vater auf das Kind ist nicht sicher. Es könnte durchaus sein, dass die Kinder sich gar nicht erst angesteckt hätten.

Und selbst wenn: HIV kann man heute sehr gut mit Medikamenten behandeln. Infizierte können ein weitestgehend normales Leben führen. Ist der Schutz vor HIV Grund genug, um die Gene von einem Menschen zu verändern? Viele Experten bezweifeln das.

Ausschalten des entsprechenden Gens scheiterte

Dazu kamen handwerkliche Probleme. Erst vor kurzem wurden Ausschnitte der Ergebnisse von He veröffentlicht und die zeigen: Das Ausschalten des anvisierten Gens hatte nicht so geklappt, wie He behauptet hatte. Wahrscheinlich tragen nicht alle Zellen der Kinder die gewünschte Mutation. Gut möglich, dass sie trotz Veränderungen im Genom nicht immun gegen das HI-Virus sind.

He hatte die Technik nicht ausreichend getestet und die Gene der Kinder auf gut Glück verändert – ein Albtraum für jeden, der seriös an Gentherapien forscht.

Breitere Diskussion von Gentechnik in der Medizin dringend notwendig

Ein Gutes hat der Fall aus China aber: Der Einsatz von Gentechnik in der Medizin wird breiter diskutiert. Und das ist dringend notwendig. Wir müssen genau jetzt überlegen, ob und in welchen Fällen Eingriffe in die Gene von Embryonen erlaubt sein sollten. Welche erblichen Krankheiten wir mit so einem massiven Eingriff heilen wollen und welche nicht.

Noch ist die Genscheren-Technik CRISPR/Cas nicht sicher genug, als dass man sie seriös an Embryonen oder Eizellen anwenden könnte. Aber das wird nur noch einige Jahre dauern. Die Wissenschaftler werden dann nicht mehr wie He Jiankui auf gut Glück arbeiten, sondern sehr präzise. Sie werden dann wissen, was sie tun. Und wir sollten dann wissen, was wir wollen.