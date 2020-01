per Mail teilen

Als Datenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg zieht Stefan Brink Konsequenzen: Er twittert nicht mehr - und prüft, ob weitere Behörden-Accounts dichtmachen müssen. Er stützt sich auf neue Urteile zum Schutz von Nutzerdaten. Bettina Fächer fragt sich, ob er dabei nicht Chancen vergibt.

Es war ein kurzer Paukenschlag: Landesbehörden raus aus Twitter und Facebook – das will Baden-Württembergs oberster Datenschützer Stefan Brink!? Wow, was gibt’s jetzt wieder skandalös Neues bei den US-Datenkraken?

Aus meiner Sicht: Nichts. Stefan Brink sieht es so: es gibt aktuelle Gerichtsentscheide aus Deutschland und der EU. Mit Berufung auf diese Urteile zu Facebook-Fanpages löscht Brink seinen eignen Twitter-Kanal und droht an, Landesbehörden möglicherweise ebenfalls Social-Media-Auftritte zu verbieten.

Warum Stefan Brink die Nutzung Sozialer Netzwerke durch Behörden für bedenklich hält, erklärt er hier:

Warum Stefan Brink die Nutzung Sozialer Netzwerke durch Behörden für bedenklich hält, erklärt er hier:

Social-Media-Kommunikation um jeden Preis? "Gerade Behörden und Unternehmen müssen sich die Frage stellen: Ist das noch verantwortlich, was wir hier tun?", sagt der oberste Datenschützer Baden-Württembergs, Stefan Brink. Er fordert, die Grenzen des Rechtsstaats anzuerkennen.

Auf Twitter steht noch Brinks Abschieds-Post – gefolgt von unzähligen Kommentaren derjenigen, die Brinks Entscheidung bedauern. Er hatte es als Behörden-Vertreter geschafft, das Thema Datenschutz bürgernah zu vermitteln – gerade auf Twitter. Sein Publikum hat seine kompetenten Beiträge geschätzt. Das Angebot zur Interaktion mit dem Datenschutzbeauftragten empfanden viele als Chance zur Begegnung auf Augenhöhe.

Ist das nicht genau das, was man sich von staatlicher Verwaltung wünscht – und was sie zu ihrer Akzeptanz in der digitalen Welt des Jahres 2020 braucht?

Der Fall zeigt das Dilemma, wenn internationale Großkonzerne so viel Marktdurchdringung erreichen, dass ihnen mit (nationaler) rechtlicher Regulierung schwer beizukommen ist. Brinks Anliegen ist berechtigt. Doch der Paukenschlag aus Stuttgart kommt mir vor wie der Versuch, mit dem Fahrrad zum Sturm auf das Silicon Valley anzusetzen.