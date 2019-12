Wenn alle Menschen so viele Ressourcen verbrauchen würden wie die Deutschen, bräuchten wir drei Erden. Doch beim Klimaschutz tun wir uns weiter schwer. Eine Zwischenbilanz von Susanne Henn.

Was den CO2-Verbrauch pro Kopf angeht, liegt Deutschland weit über dem Schnitt der EU. Es leuchtet also ein, dass wir bei der Bekämpfung der Erderwärmung mehr leisten müssen als andere. Allerdings kommen Deutschlands Klimaschutzbemühungen in einigen Sektoren nur im Schneckentempo voran.

Treibhausgastreiber Energieversorgung

Der größte CO2 Treiber in Deutschland ist die Energieerzeugung. Das liegt vor allem daran, dass wir immer noch in großen Mengen Kohle und Gas verbrennen. Länder wie Frankreich, die ihren Strom zu knapp 70 Prozent aus Kernkraft beziehen und dazu noch, wenn auch langsam, die Erneuerbaren ausbauen, stehen in dieser Hinsicht deutlich besser da.

Allerdings hätte auch Deutschland trotz des geplanten Atomausstiegs die Option, weniger Kohle und dafür mehr Erneuerbare Energien einzusetzen. Stattdessen hat die Politik beschlossen, das letzte Kohlekraftwerk erst 2038 vom Netz zu nehmen. Und der Ausbau der so wichtigen Windenergie an Land wird durch das neue Klimaschutzgesetz, und der darin verankerten Abstandsregelung, behindert. Ein entschlossenes Vorangehen sieht anders aus.

Der teure Weg zum Energie-Vorzeigeland Deutschland steigt spätestens 2038 aus der energetischen Nutzung der Kohle aus. Damit will die Regierung die Klimaziele erreichen. Der Kohleausstieg macht gigantische Investitionen nötig. Ist der Strom bald unbezahlbar?

CO2 ist viel zu günstig – bisher

Bei der Klimakonferenz in Madrid war es ein Ziel, CO2 weltweit einen Preis zu geben, der wirklich einen Anreiz schafft, den Ausstoß zu reduzieren. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Und auch in Deutschland ist der Preis bisher viel zu niedrig.

Auf Druck der Grünen im Bundesrat wurde die geplante CO2-Abgabe im Klimaschutzgesetz von 10 auf 25 Euro pro Tonne hinaufgesetzt. Aber auch das ist mutmaßlich viel zu wenig, um eine Lenkungsfunktion zu erreichen, zumal Autofahrer über die Pendlerpauschale jetzt noch stärker entlastet werden als ursprünglich geplant.

In Frankreich liegt der CO2-Preis pro Tonne aktuell bei knapp 45 Euro, Schweden verlangt sogar 115 Euro. Immerhin soll bis 2025 der Preis auch in Deutschland auf 55 Euro pro Tonne steigen und das könnte dann wirklich Wirkung zeigen.

Der Verkehr - blinder Fleck beim Klimaschutz

Der Verkehr ist der einzige Bereich, in dem bislang überhaupt kein CO2 eingespart wird – im Gegenteil, hier ist der Ausstoß in den letzten Jahren sogar gestiegen. In einem Land, in dem immer mehr hochmotorisierte SUVs zugelassen werden und das anders als alle Nachbarn bislang nicht in der Lage ist, ein Tempolimit durchzusetzen, nicht wirklich verwunderlich.

Kommt das 365-Euro-Ticket? Für einen Euro am Tag Bus und Bahn fahren - klingt einfach, aber die, die es wollen, kommen seit Jahren nicht voran. Jetzt soll eine allgemeine Pkw-Maut die Idee finanzieren.

Andere Länder sind da deutlich weiter. In Costa Rica etwa dürfen ab 2021 keine Autos mit klassischem Verbrennungsmotor mehr verkauft werden. Aber so weit muss man gar nicht gucken. Auch viele europäische Länder, etwa die Niederlande, Dänemark Irland oder auch Frankreich planen zwischen 2030 und 2040 ein Verbot von Verbrennern, Dänemark will ab 2035 sogar den Verkauf von Hybrid-PKW verbieten. Das muss zwar auf EU-Ebene geklärt werden, aber diese Länder preschen zumindest vor, was man von Deutschland nicht behaupten kann. Hier spricht man von einem Verbot für Verbrenner ab 2050.

Alternativen zum Auto

Statt Autofahrern unattraktiver zu machen, versucht man, schmackhafte Alternativen anzubieten. Durch das Absenken der Mehrwertsteuer auf Bahntickets reduzieren sich diese im Preis um etwa zehn Prozent. Auch der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut und finanziell attraktiv werden: Was den Ausbau, Umsteigezeiten und Schnelligkeit angeht, liegen die deutschen Metropolen im europäischen Vergleich ganz gut da – in Sachen Preis aber schneiden sie ziemlich schlecht ab.

Beim Radverkehr gibt es regional große Unterschiede und beim Ausbau vernünftiger Radwege ist auch noch viel Luft nach oben. Aber immerhin: Das Problem ist erkannt.