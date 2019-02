17 Verletzte durch Kohlenmonoxid bei Backabend

Bei einem Backabend im baden-württembergischen Nagold-Schietingen sind 17 Teilnehmer mit Kohlenmonoxid (CO) vergiftet worden, zehn davon wurden zur Untersuchung in verschiedene Krankenhäuser transportiert. In ersten Meldungen war von insgesamt zehn Verletzten die Rede gewesen. Wie die Polizei mitteilte, lagen am Samstagabend gerade Pizza und Zwiebelkuchen im Ofen, als eine Frau ohnmächtig wurde. Kurz darauf klagten zwei weitere Teilnehmer über Schwindel und Kopfschmerzen. Als Sanitätskräfte eintrafen, lösten deren CO-Warnmelder aus. Während des Backens war wohl der Rauchabzug im Dach geschlossen, so die Polizei. Sie geht von einem Bedienungsfehler aus.