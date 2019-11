In Frankreich gibt es derzeit immer wieder Fälle von Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Der Sender Franceinfo berichtet, die Feuerwehren seien in den vergangenen Tagen deswegen mehrfach im Einsatz gewesen. Hintergrund ist, dass tausende Haushalte nach heftigen Schneefällen ohne Strom sind und mit Generatoren oder anderen mobilen Geräten beheizt werden. In der Nähe von Lyon ist ein älteres Ehepaar an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben.