Kurz vor den Landtagswahlen in drei Ländern hat das Kabinett Hilfen für die Regionen Deutschlands beschlossen, die vom Kohleausstieg betroffen sind. 40 Milliarden Euro soll es geben.

Er habe gute Nachrichten zu verkünden, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU am Vormittag in Berlin. Kurz zuvor hatte das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Strukturstärkung von Kohleregionen beschlossen.

Altmaier: Hilfen für Kohleregionen zusätzlich und passgenau Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärt, wie und wo das Geld zur Strukturstärkung eingesetzt werden soll.

40 Milliarden Euro bis 2038

Bis 2038 sollen in Deutschland alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sein. Der Bund verspricht für die Zeit bis dahin Hilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro für die betroffenen Regionen.

Eine klare Botschaft wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. "Wir haben damit unser Wort gehalten. Und wir setzen damit ein Signal, dass der Staat bereit ist, die Menschen zu unterstützen, sie nicht alleine lässt und dafür sorgt, dass am Ende des Prozesses gemeinsam mit der Wirtschaft mehr Arbeitsplätze entstehen können als ursprünglich bestanden", sagte Altmaier.

Investition vor allem in die Infrastruktur von Braun- und Steinkohlerevieren

Das meiste Geld soll an Braunkohlereviere gehen, aber auch an einige Standorte mit Steinkohlekraftwerken. Von den 40 Milliarden sollen 26 Milliarden Euro in Infrastrukturmaßnahmen in den betroffenen Gegenden in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen fließen. Das heißt konkret: Ausbau von Autobahnen, Bundestraßen und Bahnstrecken.

Was ist mit der Lausitz?

Außerdem will der Bund dort Behörden und Forschungseinrichtungen ansiedeln. Darüber hinaus sollen die Länder 14 Milliarden Euro für eigene Projekte bekommen. Das reiche nicht, meint Alice Weidel, Fraktionschef in der AfD im Bundestag:

"Hier werden Tausende von Arbeitsplätzen wegfallen. Es sind insgesamt 18.000 Arbeitsplätze, die auf dem Spiel stehen und die leichtfertig durch die Politik aufgegeben werden. Und da können Sie noch so viel Geld in die Hand nehmen, im Übrigen 40 Milliarden auf alle Regionen verteilt, das ist dann nicht mehr viel, was für die Lausitz übrig bleibt." Alice Weidel, AfD

Tatsächlich bekommt die Lausitz fast die Hälfte von den 14 Milliarden, die der Bund direkt an die Länder gibt. Im Jahr 2045 wäre die Genehmigung für den Braunkohleabbau dort ohnehin ausgelaufen, also nur sieben Jahre nachdem nun beschlossenen Kohleausstieg - und das dann ganz ohne Fördermaßnahmen.

Kritik auch von den Grünen

Die Länder fordern nun, dass die Strukturhilfen in einem Staatsvertrag abgesichert werden. Das müsse man noch diskutieren, sagte Altmaier darauf. Oliver Krischer, Umwelt- und Energieexperte der Grünen, hält die Fördermaßnahmen allerdings grundsätzlich für fehlgeleitet: "Statt beispielsweise die Kohleregionen mit ihren großen Tagebauflächen zu Schwerpunkten des Ausbaus der erneuerbaren Energien und einer CO2-freien Energieerzeugung zu machen, verteilt die Bundesregierung für alles Mögliche Geld ohne Sinn und Verstand."

Die Energiewende umsetzen und Kraftwerkparks weiter umbauen, dafür stehe auch die Energiewirtschaft in den Startlöchern, sagt Stefan Kapferer von Bund der Deutschen Energiewirtschaft. Man brauche aber endlich Klarheit und verlässliche Rahmenbedingungen für den Kohleausstieg.

Das will Altmaier im Herbst liefern und zwar in einem Gesetzentwurf für den Kohleausstieg. Daran soll unter anderem stehen, wann genau die ersten Kohlekraftwerke geschlossen werden.