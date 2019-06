Hunderte Klimaaktivisten haben am Abend die Bahnstrecke vor dem Kohlekraftwerk Neurath im rheinischen Braunkohlerevier blockiert. Ein Zug, der eigentlich Kohle zum Kraftwerk transportieren wollte, wurde über Stunden an der Weiterfahrt gehindert. Die Proteste sollen heute weitergehen, an denen sich auch Anhänger der "Fridays for future"-Bewegung beteiligen wollen. Das Bündnis Ende Gelände hatte zu den Protesten aufgerufen. Es fordert einen sofortigen Kohleausstieg.