Koalition in Brandenburg steht

Die Koalition von SPD, CDU und Grünen in Brandenburg steht. Das hat Ministerpräsident Dietmar Woidke am Abend in Potsdam mitgeteilt. Einzelheiten der Abmachung will er morgen bekanntgeben. Bei der Landtagswahl am 1. September hatte das bisherige rot-rote Regierungsbündnis seine Mehrheit in Brandenburg verloren. Über die Annahme des Koalitionsvertrags müssen noch die Mitglieder von CDU und Grünen in einer Mitgliederbefragung und bei der SPD die Delegierten auf einem Sonderparteitag entscheiden. Die Wiederwahl von Woidke als Ministerpräsident wäre dann Ende November möglich.