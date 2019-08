Koalition in Berlin einigt sich auf entschärften Mietendeckel

per Mail teilen

Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hat ihre Pläne für eine Deckelung der Mieten deutlich entschärft. Bausenatorin Katrin Lompscher von der Linkspartei sagte, man habe sich auf eine Mietobergrenze von 9,80 Euro pro Quadratmeter geeinigt. Ursprünglich sollten es knapp acht Euro sein. Auch werden die Mieten nicht rigoros für fünf Jahre eingefroren - moderate Erhöhungen in Höhe der Inflation sollen bis zur Obergrenze möglich sein. Der Berliner Mieterverein zeigte sich zufrieden mit den Vorschlägen. Sie seien ein gutes Instrument gegen die Mietenexzesse. Anders sieht es der Mietexperte der Unionsfraktion im Bundestag, Jan-Marco Luczak (CDU): Der Mietendeckel greife massiv in das Eigentum privater Kleinmieter ein und sei verfassungswidrig.