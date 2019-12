Der Süden Europas leidet derzeit unter zum Teil heftigen Stürmen und Überschwemmungen. In Spanien gab es drei Tote, in Frankreich sitzen Tausende Menschen ohne Strom da. Auch in England gab es Überschwemmungen.

Nach einem Sturm im Südwesten Frankreichs sind 95.000 Haushalte ohne Strom. An der Atlantikküste hat der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern erreicht. Verletzt wurde laut der Feuerwehr aber niemand.

In Spanien hingegen gab es am Samstag drei Todesopfer wegen des Sturms. In den Regionen Galicien und Asturien galt wegen des starken Winds die höchste Alarmstufe.

Überschwemmungen in Großbritannien

In Großbritannien haben Überschwemmungen die Reisepläne von Millionen Menschen durcheinander gebracht. Betroffen waren unter anderem der Süden und Osten Englands, wo nach tagelangen starken Regenfällen Flüsse über die Ufer traten. Viele Straßen und Bahnstrecken wurden am Samstag gesperrt.

Wetter bringt Zeitplan beim alpinen Ski-Weltcup durcheinander

Auch beim Sport spielt das Wetter im Moment nicht so richtig mit: Nach heftigem Schneefall ist die Damen-Abfahrt im französischen Val d’Isere endgültig abgesagt worden. Sie hätte eigentlich am Samstag starten sollen. Im Grödnertal in Südtirol ist am Samstag schon die Männerabfahrt abgesagt worden. Wann die Rennen nachgeholt werden, ist unklar.

Warnung vor orkanartigen Böen im Westen Baden-Württembergs

Ruhiger sieht das Wetter in Deutschland aus. Für den Sonntag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) zwar eine Unwetterwarnung für Teile Baden-Württembergs herausgegeben. Allerdings betrifft sie nur die Regierungsbezirke Freiburg und Karlsruhe. Dort können Böen in Lagen über 1.000 Meter auftreten und die Stufe 3 von 4 erreichen. Laut DWD können dadurch beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.