Klöckner will gegen Lebensmittel-Dumpingpreise vorgehen

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat dauerhafte Dumping-Angebote bei Lebensmitteln kritisiert. Der Handel setze damit ein falsches, auch gefährliches Signal, sagte Klöckner der ARD. Sie kündigte an, dagegen vorzugehen und eine entsprechende EU-Richtlinie gegen unfaire Handelspraktiken eins zu eins in deutsches Recht umzusetzen. In Deutschland bündeln nach Angaben der CDU-Politikerin die vier größten Supermarktketten 85 Prozent der Marktmacht. Dadurch seien Landwirte unlauteren Handelsbedingungen ausgesetzt. Vertreter des Handels wiesen die Vorwürfe zurück und betonten, man habe die bestehenden strukturellen Probleme in der Landwirtschaft nicht verursacht. Die Bundesregierung will am Montag in Berlin mit Vertretern von Einzelhandel und der Ernährungsindustrie über faire Preise bei Lebensmitteln sprechen.