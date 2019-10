Klöckner fordert von Ländern mehr Lebensmittelkontrolle

per Mail teilen

Nach den jüngsten Lebensmittelskandalen fordert der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure mehr Personal. Verbands-Vizechef Stefan Maschke sagte, die Kontrollzahlen seien zuletzt jedes Jahr gesunken. 2018 seien nur knapp 42 Prozent aller registrierten Betriebe kontrolliert worden. Bundesagrarministerin Juli Klöckner kündigte an, die Bundesländer stärker in die Pflicht zu nehmen. Der "Bild"-Zeitung sagte die CDU-Politikerin, wenn die Länder ihre Zuständigkeit bei den Lebensmittelkontrollen betonten, sollten sie ihrer Verantwortung auch gerecht werden. Dazu gehöre es, mehr Personal einzustellen. Die Ministerin kündigte Gespräche darüber mit den Agrarministern an.