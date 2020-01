per Mail teilen

Hertha BSC-Trainer Jürgen Klinsmann muss der "Bild"-Zeitung zufolge dem Deutschen Fußballverband bis Sonntag nachweisen, dass er eine gültige Trainerlizenz hat. Grund dafür seien die Regeln des DFB. Die Unterlagen dafür befänden sich aber gerade in seiner Heimat in Florida, hat Klinsmann der Zeitung gesagt. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, könnte er beim Spiel am Sonntag gegen den FC Bayern vermutlich durch seinen Assistenten Alexander Nouri vertreten werden.