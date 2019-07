Kliniken auf dem Land erhalten jährlich tausende Euro Zuschuss

Deutschlandweit bekommen in Zukunft 120 Kliniken auf dem Land einen jährlichen Zuschuss von 400.000 Euro. Das hat der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung mitgeteilt. Die Krankenkassen wollen dafür pro Jahr insgesamt 50 Millionen zur Verfügung stellen. Das Geld solle ab kommendem Jahr an Kliniken gehen, die in ihrer Gegend für die Notfallversorgung oder die Geburtshilfe wichtig seien. Sie müssen sich in einer dünn besiedelten Region befinden und über eine Fachabteilung für Innere Medizin, Chirurgie oder Geburtshilfe verfügen. Welche Kliniken einen Zuschuss bekommen, kann sich jährlich ändern. Im kommenden Jahr liegen 70 der 120 bezuschussten Kliniken in Ostdeutschland.