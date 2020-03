Ein verschwundenes Gemälde des weltberühmten Malers Gustav Klimt ist möglicherweise wiederaufgetaucht. Ein Gärtner könnte es nach Medienberichten in einem Versteck in Italien gefunden haben. Demnach befand sich das Kunstwerk in einem Verließ in der Außenmauer des Museums, aus dem es vor knapp 23 Jahren verschwunden war. Nach Angaben des Gärtners war das Bild in einer Tüte verpackt. Experten prüfen nun, ob es sich um das Originalgemälde mit dem Titel "Portrait einer Frau" handelt. Das Kunstwerk ist 1997 von Unbekannten aus dem Museum gestohlen worden, als dort Renovierungsarbeiten anstanden.