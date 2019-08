Für 9,90 Euro von Deutschland nach Mallorca? Die CSU-Landesgruppe will das unterbinden und plant unter anderem eine Steuer auf Billigflüge. Doch die Parteispitze sieht das anders.

Die CSU-Landesgruppe will Billigflüge weniger attraktiv machen. Einem Medienbericht zufolge fordert die Gruppe um Alexander Dobrindt, dass Flüge, die weniger als 50 Euro kosten, mit einer Strafsteuer belegt worden.

"Ich will Klimaschutz statt Kampfpreise. Neun-Euro-Tickets für Flüge in Europa haben weder mit Marktwirtschaft noch mit Klimaschutz etwas zu tun. Wir wollen echte Wahlfreiheit bei der Mobilität durch eine nachhaltige Preisgestaltung bei den Angeboten." Alexander Dobrindt in der "Bild-Zeitung"

CSU will Strafsteuer für Flüge unter 50 Euro

Die CSU-Landesgruppe wolle deshalb einen Mindestpreis für Flugtickets einführen, heißt es in dem Bericht, der sich auf ein Papier für die Herbst-Klausur am kommenden Dienstag bezieht. "Fliegen braucht einen Mindestpreis und Bahnfahren eine Mehrwertsteuer-Reduzierung. Wer Flugtickets unter 50 Euro anbietet, soll zukünftig eine Kampfpreis-Steuer bezahlen", so Landesgruppenchef Dobrindt. Im Gegenzug will er sich dafür einsetzen, dass Menschen, die mit der Bahn fahren weniger Mehrwertsteuer zahlen müssen.

Weniger Fliegen ist sinnvoll, aber der Vorschlag der CSU-Landesgruppe hat mehrere Facetten. Denn: Wen würde eine Strafsteuer besonders treffen und wer würde eventuell sogar profitieren? Berlin-Korrespondent Christopher Jähnert erklärt:

Christopher Jähnert aus dem SWR Hauptstadtstudio kommentiert.

Kann man mit Strafsteuer wirklich CO2 sparen?

Der Luftfahrtbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Jarzombek, lehnt die Forderungen der CSU nach einer Strafsteuer auf Billigflüge in Europa ab. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir haben im Koalitionsvertrag verabredet, keine Steuern zu erhöhen."

Man müsse prüfen, ob eine solche Regelung wirklich dazu führe, dass CO2 eingespart wird. Die Folge könnte auch sein, dass die Flugzeuge einfach mit weniger Passagieren fliegen - mit denen, die sich den Preis leisten können. Dadurch würden Menschen mit einem geringeren Einkommen Mobilität verlieren.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) zeigte sich offen für die Diskussion. "Keines unserer Unternehmen hat ein Interesse an zu billigen Flugpreisen, denn sie müssen die Kosten für den Flugbetrieb, die Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für Investitionen stemmen."

CSU-Spitze lehnt Vorschlag ab

Die CSU-Spitze lehnt die Strafsteuer ab. Das Klimaschutzkonzept der CSU werde aktuell noch entwickelt und erst am Ende kommender Woche bei der CSU-Vorstandsklausur beschlossen, hieß es.